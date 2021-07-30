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    Світовий автогігант виступає проти електромобілів на батарейках

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    Гібридний кросовер Toyota RAV4 - Світовий автогігант виступає проти електромобілів на батарейках
    Гібридний кросовер Toyota RAV4
    Фото: Toyota

    Керівництво Toyota – одного з найбільших виробників автомобілів в світі – стверджує, що шкода від електромобілів більша, ніж від машин з двигунами внутрішнього згоряння

    Топ-менеджмент Toyota розкритикував електромобілі та політику США з підтримки електричного транспорту. Про це повідомляє американська преса.

    За даними видання The New York Times керівництво одного з найбільших в світі виробників автомобілів зустрілося з представниками Конгресу США і різко розкритикували постанову адміністрації Джо Байдена про фінансову підтримку розвитку електричного транспорту. Головний аргумент японської марки – викиди, які утворюються в результаті генерації електроенергії, небезпечніше для екології, ніж вихлопні гази машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

    Критику з боку Toyota журналісти розцінили як спробу перешкоджати поширенню електромобілів в США.

    Згідно з постановою адміністрації президента США, на популяризацію електромобілів держава виділить 174 мільярдів доларів: 100 мільярдів спрямують на субсидії покупцям, 45 - на електрифікацію автобусних парків, 15 - на розширення інфраструктури зарядних станцій, а що залишилися 10 - на стимулювання продажів «зелених» вантажівок.

    Toyota в свою чергу зажадала включити в список фінансової підтримки гібриди і водневі автомобілі.

    За інформацією The New York Times, японський автовиробник проводить аналогічну політику не тільки в США, але і в інших країнах, в тому числі в Європі, Індії та Японії. Опитані виданням експерти пов'язують це з тим, що Toyota помітно відстає від конкурентів по електрифікації модельного ряду.

    Навесні 2021 року Toyota оголосила, що протягом п'яти років виведе на ринок 15 нових батарейних моделей. Прототип першої з них, шоу-кар bZ4X, представили на Шанхайському автосалоні в квітні. Повнопривідний електрокар був розроблений у співпраці з Subaru.

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    Теги: Електромобілі Toyota
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    Світовий автогігант виступає проти електромобілів на батарейках