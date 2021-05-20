  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Електричний фургон Canoo - Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Електричний фургон Canoo
    Фото: Canoo

    Американський стартап почав приймати замовлення на електромобіль, який більше нагадує контейнер на колесах

    Canoo – стартап із США – почав приймати попередні замовлення на електромобіль, який має дуже дивні форми. Новинка нагадує контейнер на колесах та має три варіанти кузова – мікроавтобус, пікап та фургон.

    Базова версія мінівена оцінена у 34,75 тисячі доларів. Вартість топової модифікації – близько 50 тисяч доларів.

    Скільки коштуватиме версія «пікап», поки невідомо.

    Базовий фургон стартап пропонує за 33 тисячі доларів. За попередніми даними, в серію його запустять у 2022 році, тоді як випуск мінівена та пікапа почнеться не раніше 2023 року.

    Для оформлення бронювання необхідно внести депозит у розмірі $100.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка
    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка

    Електромобілі побудовані на власній «теліжці» Canoo. В її основі лежить фірмова скейтборд-платформа – плоска основа, на якій зібрані всі компоненти електромобіля: електродвигуни, трансмісію, батарею та керуючу електроніку.

    Найпотужніший акумулятор в лінійці Canoo має ємність 80 кіловат-годин. Його заряду вистачає приблизно на 40 кілометрів.

    Теги: Електромобілі Canoo
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка