Стартували продажі найдивнішого електромобіля. Скільки коштує новинка

Американський стартап почав приймати замовлення на електромобіль, який більше нагадує контейнер на колесах

Canoo – стартап із США – почав приймати попередні замовлення на електромобіль, який має дуже дивні форми. Новинка нагадує контейнер на колесах та має три варіанти кузова – мікроавтобус, пікап та фургон.

Базова версія мінівена оцінена у 34,75 тисячі доларів. Вартість топової модифікації – близько 50 тисяч доларів.

Скільки коштуватиме версія «пікап», поки невідомо.

Базовий фургон стартап пропонує за 33 тисячі доларів. За попередніми даними, в серію його запустять у 2022 році, тоді як випуск мінівена та пікапа почнеться не раніше 2023 року.

Для оформлення бронювання необхідно внести депозит у розмірі $100.

Електромобілі побудовані на власній «теліжці» Canoo. В її основі лежить фірмова скейтборд-платформа – плоска основа, на якій зібрані всі компоненти електромобіля: електродвигуни, трансмісію, батарею та керуючу електроніку.

Найпотужніший акумулятор в лінійці Canoo має ємність 80 кіловат-годин. Його заряду вистачає приблизно на 40 кілометрів.