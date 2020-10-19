Tesla скасувала політику 7-денного безумовного повернення



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Tesla скасувала політику 7-денного безумовного повернення

Американський виробник електрокарів змінив умови покупки

Tesla була відома досить клієнтоорієнтованою політикою покупки і повернення електромобілів - купити собі нову модель на офіційному сайті можна було, за словами Ілона Маска, всього за дві хвилини, причому з доставкою додому.

Якщо Tesla раптом доведеться новому власнику не до смаку, то авто так само просто можна було повернути назад протягом семи днів без пояснення причин, не втративши ні долара - вартість електрокара поверталася на карту в повному обсязі.

Однак фанати марки помітили, що Tesla скасувала 7-денну політику безумовного повернення.

Як повідомляє видання Electrek, згадка про можливість повернення електромобіля протягом тижня просто зникла з умов договору купівлі Tesla.

Коли відбулися ці зміни, невідомо, так само як і причина скасування повернення.

Ймовірно, мінуси цієї програми все-таки переважили плюси або ж політика безумовного повернення обходилася компанії занадто дорого. Тепер усім, хто захоче повернути свій електрокар, доведеться звертатися в службу клієнтської підтримки Tesla з офіційною претензією.