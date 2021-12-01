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    Найшвидшим мотоциклом у світі став електробайк (відео)

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    Електричний байк становив рекорд швидкості - Найшвидшим мотоциклом у світі став електробайк (відео)
    Електричний байк становив рекорд швидкості
    фото з відкритих джерел

    Електричний Voxan Wattman став найшвидшим мотоциклом у світі

    Електробайк Voxan Wattman став найшвидшим мотоциклом у світі. Рекордний заїзд проходив на злітній смузі у Космічному центрі Кеннеді,США.

    Електричний мотоцикл зміг розігнатися до 455,737 км/год.

    Модифікована версія Voxan Wattman має зменшену вагу і нову силову установку. Якщо у першого Wattman вона видавала 362 кінські сили, то тепер – 429 «коней».

    Обертальний момент збільшився до 1360 Нм.

    Силову установку запозичили у електричного гоночного боліда Mercedes EQ Formula E.

    В конструкцію шасі внесені деякі зміни, щоб поліпшити стабільність мотоцикла на великих швидкостях.

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    Теги: Електромобілі
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    Найшвидшим мотоциклом у світі став електробайк (відео)