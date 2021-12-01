Найшвидшим мотоциклом у світі став електробайк (відео)

Електричний Voxan Wattman став найшвидшим мотоциклом у світі

Електробайк Voxan Wattman став найшвидшим мотоциклом у світі. Рекордний заїзд проходив на злітній смузі у Космічному центрі Кеннеді,США.

Електричний мотоцикл зміг розігнатися до 455,737 км/год.

Модифікована версія Voxan Wattman має зменшену вагу і нову силову установку. Якщо у першого Wattman вона видавала 362 кінські сили, то тепер – 429 «коней».

Обертальний момент збільшився до 1360 Нм.

Силову установку запозичили у електричного гоночного боліда Mercedes EQ Formula E.

В конструкцію шасі внесені деякі зміни, щоб поліпшити стабільність мотоцикла на великих швидкостях.