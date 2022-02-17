Корейці звинуватили «Теслу» у маніпуляціях характеристиками електромобілів

Американського виробника електромобілів підозрюють у завищені запасу ходу

Антимонопольне відомство Кореї розпочало розслідування щодо американського виробника електромобілів Tesla.

За даними фахівців, компанія Ілона Маска навмисне завищує характеристики батарей своїх електрокарів. При цьому марка ніяк не попереджає своїх клієнтів про можливі зміни у працездатності акумуляторів через погодні умови.

Претензія на адресу Tesla пов'язана з тим, що автовиробник навмисно завищив запас деяких електромобілів, серед яких виявилася найпопулярніша модель марки – Model 3.

На офіційному сайті компанії зазначено, що електромобіль здатний проїхати на одному заряді 528 кілометрів. При цьому ніде не вказано, що у разі температури навколишнього повітря нижче за нуль градусів, запас ходу моделі стане меншим.

Корейська антимонопольна служба має намір зустрітися із представниками Tesla, щоб обговорити можливі санкції. Співробітники американської компанії поки що не прокоментували претензії відомства.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.