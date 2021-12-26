Tesla обладнала електромобілі функцією «мегафон»

Нові моделі Tesla мають зовнішні динаміки, через які водій відправляти повідомлення оточуючим

Tesla випустила «святкову прошивку», яка дозволяє водіям використовувати у своїх електромобілях функцію мегафона для спілкування з навколишнім середовищем. Це букв дає можливість водіям розмовляти на дорозі з іншими учасниками дорожнього руху.

Функція мегафона доступна лише для автомобілів, які було вироблено не пізніше 2019 року, оскільки електромобіль повинен бути обладнаний зовнішнім динаміком, який призначений для відтворення звуку попередження на низьких швидкостях, щоб підвищити безпеку пішоходів.

Крім мегафона, компанія додала до «святкового оновлення» програмного забезпечення можливість зробити власне світлове шоу, використовуючи фари та габарити електромобілів Tesla. Ця можливість передбачена для більш технічно підкованих водіїв, відповідна інструкція була викладена компанією на GitHub.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.