Toyota запровадила підписку на дистанційний старт двигуна

Японська компанія запровадила підписку на дистанційний старт двигуна з брелоку

Деякі виробники авто намагаються освоїти підписку на певні функції машин. Наприклад, BMW планувала окремо включити підписку на користування Apple CarPlay, а у Tesla можна платити помісячно за автопілот. Список подібних випадків доповнює компанія Toyota, яка запровадила підписку на дистанційний старт двигуна з брелоку.

Як зазначається у повідомленні The Drive, наразі така можливість надається користувачам у режимі випробувального терміну. Але потім за неї потрібно буде платити. Це стосується усіх моделей, випущених з 2018 року.

Цікаво, що тривалість цього терміну залежить від обраного аудіопакету. Наприклад, обравши систему Audio Plus, заводити автівку дистанційно можна протягом трьох років, а з опцією Premium Audio — десяти років. Але потім за дистанційний старт доведеться платити $8 на місяць, або $80 на рік. Також ця функція є у додатку Remote Connect, яка серед іншого може завести двигун.

Таким чином Toyota стала першим виробником авто, який вирішив ввести підписку на цю функцію пульту дистанційного керування. Подібне можна зустріти в інших виробників, але частіше це стосується можливостей мобільного додатку для смартфонів, за допомогою якого можна відмикати й замикати автівку, подивитись її місце розташування тощо.

Спочатку таку інформацію підмітив користувач на Reddit. Але пост отримав позначку Potentially Misleading («потенційно оманлива»). Видання звернулось за коментарем до виробника, який підтвердив, що підписка знадобиться для дистанційного старту всіх моделей Toyota.