Транспорт майбутнього: китайці показали повітряний електромобіль

Китайська Xpeng Motor презентувала пасажирський дрон на електричній тязі

Як вам такий «вбивця» Tesla – електромобіль з максимальної швидкістю 120 кілометрів на годину і автономністю 20-25 хвилин? Звучить, дійсно, так собі. Але якщо ми скажемо, що він ще вміє літати?

Такий проект дійсно є. Його автор – китайська Xpeng Motor. Нещодавно компанія презентувала пасажирський електричний дрон Kiwigogo, який може підіймати у повітря близько 200 кілограмів. До плюсів такого транспорту також можна віднести вертикальний зліт і посадку.

В компанії запевняють, що ретельно протестували пристрій, зробивши більш 10 тисяч вильотів.

Серед мінусів Kiwigogo – автономність. Максимальний час польоту – 25 хвилин. З іншого боку, в умовах міста або віддалених селищ такий транспорт може бути дуже корисным.

Kiwigogo розрахований на польоти на висоті до кылометра при швидкості до 120 км/год і максимальній силі вітру до 5-6 балів за шкалою Бофорта.

У Xpeng вважають, що такий транспорт буде затребуваным не тільки індивідуальними користувачами, але і, наприклад, в комерційних цілях – для повітряних турів. Також Kiwigogo може стати в нагоді при проведенні рятувальних операцій або як транспорт служби екстреної допомоги.