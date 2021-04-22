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    Транспорт майбутнього: китайці показали повітряний електромобіль

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    Літаючий електромобіль Kiwigogo T-One - Транспорт майбутнього: китайці показали повітряний електромобіль
    Літаючий електромобіль Kiwigogo T-One
    Фото з відкритих джерел

    Китайська Xpeng Motor презентувала пасажирський дрон на електричній тязі

    Як вам такий «вбивця» Tesla – електромобіль з максимальної швидкістю 120 кілометрів на годину і автономністю 20-25 хвилин? Звучить, дійсно, так собі. Але якщо ми скажемо, що він ще вміє літати?

    Такий проект дійсно є. Його автор – китайська Xpeng Motor. Нещодавно компанія презентувала пасажирський електричний дрон Kiwigogo, який може підіймати у повітря близько 200 кілограмів. До плюсів такого транспорту також можна віднести вертикальний зліт і посадку.

    В компанії запевняють, що ретельно протестували пристрій, зробивши більш 10 тисяч вильотів.

    Серед мінусів Kiwigogo – автономність. Максимальний час польоту – 25 хвилин. З іншого боку, в умовах міста або віддалених селищ такий транспорт може бути дуже корисным.

    Kiwigogo розрахований на польоти на висоті до кылометра при швидкості до 120 км/год і максимальній силі вітру до 5-6 балів за шкалою Бофорта.

    У Xpeng вважають, що такий транспорт буде затребуваным не тільки індивідуальними користувачами, але і, наприклад, в комерційних цілях – для повітряних турів. Також Kiwigogo може стати в нагоді при проведенні рятувальних операцій або як транспорт служби екстреної допомоги.

    Теги: Електромобілі транспорт
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