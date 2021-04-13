У Citroen з’явився кросовер з «електромобільними» можливостями

Французька компанія презентувала новий кросовер – Citroen C5 X

Citroen представила новий флагманський кросовер, який назвали C5 X. Новинка з’явиться у дилерів у другій половині 2021 року. Автомобіль пропонуватимуть з бензиновим двигуном, або гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки.

Потужність гібрида – 225 кінських сил. Запас ходу гібридної версії виключно на електротязі складає більше 50 кілометрів. Тобто фактично на невеликих дистанціях автомобілів можна використовувати як повноцінний електромобіль, заряджаючи його від розетки.

C5 X більший за вже добре відомий C5 Aircross. Новинка на цілих 30 сантиметрів довша, але на 185 міліметрів нижча, що цілком зрозуміло. Виробник зробив «обрізаний» над задніми пасажирами дах. Тож довелося компенсувати внутрішній простір за рахунок довжини.

Кросовер легко впізнати за фірмовою V-подібною передньою оптикою. Багажне відділення C5 X доволі просторе: мінімальний об’єм – 545 літрів, зі складеним другим рядом сидінь – 1640 літрів.

Новинка отримала підвіску з трьома режимами роботи, яка згладжує практично всі нерівності дорожнього покриття.

У список оснащення увійшов проекційний дисплей на лобовому склі з можливістю виведення інформації про швидкість автомобіля, телефонні дзвінки або підказок навігаційної системи.

Крім того, C5 X обладнали нішею для бездротової зарядки смартфонів і 12-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи, яка підтримує голосове управління.

Серед систем безпеки: