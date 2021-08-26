Німці показали бюджетний електромобіль зі змінними батареями (фото)

Німецька компанія презентувала недорогий електромобіль, в якому можна міняти батареї та навіть встановлювати додаткові секції на кришу

Компанія ACM з Німеччини представила невеликий міський електромобіль City One. Він отримав цікаву особливість - змінні батареї, число яких можна варіювати самостійно. Орієнтовна ціна новинки – від 10 до 15 тисяч євро.

Спартанський інтер’єр натякає на те, що на першому місці тут простота і дешевизна конструкції. Проте машина дуже функціональна. При довжині 3,6 метра вона здатна вмістити 400 літрів вантажу. А салон здатний трансформуватися і збільшити внутрішній простір до 1450 літрів.

Головною фішкою ж стало розташування батарей під підлогою багажника. Кожну секцію акумулятора можна виймати та заряджати окремо. Щоб збільшити запас ходу, можна встановити додаткову батарею на даху.

Загальна ємність батарей становить всього 10 кіловат-годин. При цьому розробники запевняють: електромобіль може проїжджати до 240 кілометрів. А з додатковою батареєю на даху, ємність збільшується ще на 5 кіловат-годин, що додає 120 кілометрів пробігу.

Для порівняння: днями схожий електромобіль презентувала інша німецька компанія – Opel. Її новинка – Rocks-e – на одній зарядці проїжджає 75 кілометрів. А максимальна швидкість обмежена позначкою 45 кілометрів на годину.

Щоправда, і коштує цей електрокар помітно дешевше. Детальніше про Opel Rocks-e – за посиланням.