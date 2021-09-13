Як «Запорожець» побив Tesla. Українець зібрав унікальний електромобіль (відео)

Українець з Кропивницького зібрав електричний «Запорожець», який здатний розганятися швидше, ніж Tesla Model S

Саморобний електричний ЗАЗ-965 обігнав у драг-рейсі (заїзд на чверть милі) Tesla Model S P85. Відео із гонкою опубліковано на YouTube-каналі Twin Battery Technology, автор якого і створив цей «Запорожець», пише ТСН.

ЗАЗ має набагато швидший старт, ніж електромобіль компанії Ілона Маска, і йде швидше за нього до 100 км/год. Потім Model S стрімко обганяє «Горбатого». Але лише через те, що водій останнього відпускає акселератор – їхати на «Запорожці» з такою швидкістю небезпечно.

Електричного «горбатого» оснащено приводом від Nissan Leaf першого покоління. З його допомогою автомобіль досягає 100 км/год за 4,3 секунди, а чверть милі він проїжджає за 8,8 секунд.