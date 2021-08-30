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    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)

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    Punk Duoduo&nbsp; - Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)
    Punk Duoduo 
    Фото з відкритих джерел

    Китайці показали електромобіль, який коштує всього $4,5 тисячі. Ціну можна порівняти, наприклад, з вартістю чотирьох флагманських смартфонів таких, як iPhone 12 Pro

    Китайський автовиробник Punk представив електромобіль Duoduo, який претендує на звання одного з найдоступніших електрокарів.

    У базовій версії новинка оцінена в 28 800 юанів. Це менше ніж $4,5 тисячі. Для порівняння: за ці гроші в Україні можна купити, наприклад , чотири смартфони iPhone 12 Pro.

    Punk Duoduo оснащено електромотором потужністю 39 кінських сил з піковим крутним моментом 110 Нм.

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    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)
    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)
    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)
    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)
    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)

    За автономність електромобіля відповідає акумулятор ємністю 10,3 або 14,5 кілова-години. Запас ходу складає відповідно 128 або 178 кілометрів.

    Продажі Punk Duoduo стартують 12 вересня.

    Маленькі недорогі електромобілі стають дедалі популярнішими. Так, нещодавно Chery презентувала електричну версію QQ. А до цього дебютували одразу дві подібні моделі – Opel Rocks-e та City One.

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    Теги: Електромобілі
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    Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)