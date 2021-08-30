Презентовано електромобіль за ціною чотирьох смартфонів (фото)

Китайці показали електромобіль, який коштує всього $4,5 тисячі. Ціну можна порівняти, наприклад, з вартістю чотирьох флагманських смартфонів таких, як iPhone 12 Pro

Китайський автовиробник Punk представив електромобіль Duoduo, який претендує на звання одного з найдоступніших електрокарів.

У базовій версії новинка оцінена в 28 800 юанів. Це менше ніж $4,5 тисячі. Для порівняння: за ці гроші в Україні можна купити, наприклад , чотири смартфони iPhone 12 Pro.

Punk Duoduo оснащено електромотором потужністю 39 кінських сил з піковим крутним моментом 110 Нм.

За автономність електромобіля відповідає акумулятор ємністю 10,3 або 14,5 кілова-години. Запас ходу складає відповідно 128 або 178 кілометрів.

Продажі Punk Duoduo стартують 12 вересня.

Маленькі недорогі електромобілі стають дедалі популярнішими. Так, нещодавно Chery презентувала електричну версію QQ. А до цього дебютували одразу дві подібні моделі – Opel Rocks-e та City One.