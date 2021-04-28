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    Українська армія отримала нові броньовані автомобілі

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    Броньований військовий автомобіль&nbsp;Oncilla - Українська армія отримала нові броньовані автомобілі
    Броньований військовий автомобіль Oncilla
    Фото: Валерій Бутешов

    Збройні сили України отримали польські броньовані машини Oncilla

    В українській армії – поповнення. Збройні сили України отримали нові броньовані автомобілі Oncilla. Це польська версія українського «Дозор-Б», яка виготовляється за ліцензією.

    Про те, що польські броньовики проходять випробування в Україні, інформація з’явилася ще у 2016 році. Але офіційно її не підтверджували. Лише у лютому минулого року уряд озвучив інформацію про поставки озброєння до ЗСУ. І, як з’ясувалося, серед запланованих поставок фігурувала і Oncilla.

    Раніше повідомлялося, що один броньовик Oncilla коштує приблизно 317 тисяч доларів.

    За державним оборонним замовленням 2020 року для ЗСУ було придбано 24 польські легкі бронетранспортери.

    Oncilla – є ліцензійною версією українського «Дозор-Б». Це бойова броньована машина з колісною формулою 4х4. Створений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування як багатоцільовий захищений транспортний засіб для транспортування особового складу, зброї, та військового обладнання вагою до 2 тон.

    Теги: ЗСУ машини озброєння
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