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Нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ
фото ілюстративне

Штраф за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння хочуть збільшити до 51 тис. грн

 

За керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів пропонують карати конфіскацією авто. Відповідний законопроєкт № 9076 зареєстровано на сайті парламенту.

Авторами документа є нардепи Артем Дмитрук та Анатолій Бурміч.

«Метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України», – йдеться в пояснювальній записці.

Зараз за повторне протягом року керування в стані алкогольного та іншого сп’яніння передбачений штраф у 34 тис. грн з позбавленням права керування на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу. Депутати пропонують збільшення штрафу до 51 тис. грн.

У супровідних документах зазначається, що за даними Департаменту патрульної поліції, протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок ДТП загинуло 2 791 громадян. Ще 23 145 осіб були травмовані.

Водночас статистика ДТП у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях може бути не повною через тимчасову окупацію та ведення постійних бойових дій.

Загалом серед регіонів по кількості ДТП з постраждалими у 2022 році лідирує Львівська область, де у 2022 році сталося 1 797 ДТП. До першої п’ятірки регіонів та міст, де трапилося найбільше ДТП увійшли: Дніпропетровська область – 1 737, місто Київ – 1487, а також Київська – 1 267 та Одеська – 1 157 області.

Основними причинами ДТП з постраждалими у минулому році були: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі, керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, які призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих.

Раніше повідомлялося, що сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.

Теги: Латвія Україна автомобіль

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