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У лютому в Україні зріс продаж нових авто: названо лідерів ринку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У лютому в Україні зріс продаж нових авто: названо лідерів ринку
У лютому було продано майже 3,8 тисяч нових автомобілів
фото з відкритих джерел

Авторинок у 2023 році значно переформатовується

Лютий 2023 року став першим місяцем від початку повномасштабної війни, що подав ознаки відновлення українського авторинку. Про це повідомляє Autoconsulting.

Минулого місяця в Україні було продано майже 3,8 тисяч нових автомобілів, що на 7% більше, ніж у січні, але на 30% менше, ніж у лютому минулого року.

Падіння є, але воно скорочується, бо майже весь минулий рік авторинок недораховував 60-65% довоєнних продажів.

Експерти зазначили, що авторинок у 2023 році значно переформатовується. Помітно зростання впливу преміальних марок. У лютому BMW другий місяць поспіль тримається на пятому місці. Mercedes-Benz також присутній у Топ-10.

Toyota впевнено очолює авторинок, хоча у лютому втратила динаміку, яку демонструвала у січні.

Друге місце стабільно займає Volkswagen, на користь якого зараз працюють постачання електромобілів з китайського ринку.

Потужне зростання демонстрував у лютому Renault, який повертається у групу лідерів ринку і вже контролював 10,7%.

Нарощували у лютому продажі Skoda, Honda та Hyundai.

Водночас продаж китайських марок авто не зростає, бо на ринку є привабливі пропозиції від «сірих» дилерів.

Загалом, за 2 місяці автодилери вже реалізували 7,3 тис. нових авто, що менше на 33% ніж торік.

Рейтинг продажів нових легкових автомобілів у лютому:

У лютому в Україні зріс продаж нових авто: названо лідерів ринку фото 1

Як повідомлялося, за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття. 

Теги: авторинок Skoda Mercedes українці ринок Україна автомобіль

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