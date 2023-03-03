У лютому в Україні зріс продаж нових авто: названо лідерів ринку
Авторинок у 2023 році значно переформатовується
Лютий 2023 року став першим місяцем від початку повномасштабної війни, що подав ознаки відновлення українського авторинку. Про це повідомляє Autoconsulting.
Минулого місяця в Україні було продано майже 3,8 тисяч нових автомобілів, що на 7% більше, ніж у січні, але на 30% менше, ніж у лютому минулого року.
Падіння є, але воно скорочується, бо майже весь минулий рік авторинок недораховував 60-65% довоєнних продажів.
Експерти зазначили, що авторинок у 2023 році значно переформатовується. Помітно зростання впливу преміальних марок. У лютому BMW другий місяць поспіль тримається на пятому місці. Mercedes-Benz також присутній у Топ-10.
Toyota впевнено очолює авторинок, хоча у лютому втратила динаміку, яку демонструвала у січні.
Друге місце стабільно займає Volkswagen, на користь якого зараз працюють постачання електромобілів з китайського ринку.
Потужне зростання демонстрував у лютому Renault, який повертається у групу лідерів ринку і вже контролював 10,7%.
Нарощували у лютому продажі Skoda, Honda та Hyundai.
Водночас продаж китайських марок авто не зростає, бо на ринку є привабливі пропозиції від «сірих» дилерів.
Загалом, за 2 місяці автодилери вже реалізували 7,3 тис. нових авто, що менше на 33% ніж торік.
Рейтинг продажів нових легкових автомобілів у лютому:
Як повідомлялося, за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття.
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