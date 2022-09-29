Поліція нагадала водіям про важливе правило, яке почне діяти з 1 жовтня

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні

Національна поліція України нагадала, що з 1 жовтня важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар.

«За кілька днів – жовтень, а це означає увімкненні денні ходові вогні. Друзі, нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР – з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар.

«Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще – знизиться ризик потрапляння в ДТП. Будьте відповідальними й безпечних вам доріг», – зазначають в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві дедалі частіше з’являються так звані заправні «бочки» – нелегальні заправки з пальним сумнівної якості.