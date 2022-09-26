Сервісні центри МВС змінили правила видачі водійських посвідчень

Особи, в яких закінчився термін позбавлення прав, можуть отримати своє посвідчення та скласти іспити у зручному для них центрі МВС

Отримати посвідчення водія можна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від того, де складено іспит

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Відтепер немає різниці куди звернутися, аби відновити документи, скласти іспити чи обміняти посвідчення водія. Це можна зробити будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому підрозділі складено теоретичний (практичний) іспит», – йдеться в повідомленні.

Особи, в яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС.

«Сервісні центри працюють з вівторка до суботи з 9:00 до 18:00. Без перерви на обід», – нагадали в МВС.

Нагадаємо, що в Україні з 24 липня запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів – теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують.

Крім того, тепер у центрах надання адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відомо й те, що нардепи хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв.