Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох

Раніше великі національні мережі АЗС підвищили ціни на всю лінійку пального

З 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або ж отримають великий штраф

1 березня 2025 року робота всіх автозаправних станцій може бути зупинена. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Причиною ймовірної зупинки роботи АЗС є те, що з 1 березня можна використовувати тільки реєстратори розрахункових операцій (РРО), що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

«Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та Державна податкова служба не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чека Коли затвердять – невідомо», – написала вона.

Як зазначила парламентарка, на АЗС дозволено використовувати виключно традиційні (апаратні) РРО, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального.

Нагадаємо, великі національні мережі АЗС з 15 січня підвищили ціни на всю лінійку пального. Такі дані наводить Консалтингова група «А-95». Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли на 50 коп. – до 59,49 грн та 38,49 грн/л відповідно. Дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню – до 57,99 грн/л.

Зазначимо, що українці стали купувати значно більше електромобілів, проте і попит на бензинові авто залишається високим. У 2024 році їх вперше поставили на облік 133,2 тис. одиниць.

Як повідомлялося, за 2024 рік Українці поставили на облік 73 тис. нових і вживаних автомобілів із дизельними двигунами. Це на 14% менше, аніж у 2023 році.

До слова, у застосунку «Дія» відновили можливість перереєструвати автівку після кібератаки РФ на державні реєстри