Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням
Після ДТП алкотестер показав результат у 2,31 проміле у крові керівника Броварської РВА Володимира Майбоженка
фото: Andriy Kachor, Facebook

Броварський суд виніс вирок – штраф 31 432 грн за ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей

Мережу обурив вирок суду у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Як відомо, він скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирокштраф 31 432 грн і повернення власникові автомобіля марки Volvo, який до вироку суду зберігався на штрафмайданчику. 

Так, журналіст, засновник благодійного фонду «Несемось!», військовослужбовець Петро Шуклінов на своїй сторінці у Facebook написав, що настав час обирати: або в тюрмі сидить «броварський алкаш та суддя, яка його відмазала», або Україні потрібна інша влада, яка може забезпечити правосуддя

Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 1
скриншот допису Петра Шуклінова
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 2
скриншот коментарів під дописом Шуклінова
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 3
скриншот коментарів під дописом Шуклінова

Його підтримав голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков. «Чиновника, який бухим збив на переході чотирьох людей, суд оштрафував на 34 тис. грн. Все. Вибачте, що знову в вас така стрічка. Але це просто це необхідно говорити, бо це про стан ключової інституції в країні», – написав він.

Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 4
скриншот допису Михайла Жернакова
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 5
скриншот коментарів під дописом Жернакова

Шеф-редактор видання «Вежа» Андрій Качор написав, що за напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотні людей в центрі міста і яку влада брала «під особистий контроль», Майбоженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили. 

«На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоровʼя чотирьох людей, включно з маленькою дитиною становить 34 тис. грн. Тобто по 200 «баксів» за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це, власне, і все покарання. Суддя Василенко категорично не вважає, що сісти за кермо з 2.31 алкоголю в крові, поїхати в центр міста і там з розгону задавити чотирьох людей, відправивши їх в реанімацію – це суспільно небезпечне діяння, за яке злочинець має бути ізольований від суспільства», – пише Качор.

Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 6
скриншот допису Андрія Качори
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 7
скриншот коментарів під дописом Андрія Качора
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 8
скриншот коментарів під дописом Андрія Качора
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням фото 9
скриншот коментарів під дописом Андрія Качора

Нагадаємо, суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку.

Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Зазначається, що прокурори наполягатимуть на скасуванні вироку у справі щодо ексголови Броварської РДА.

У відомстві поінформували, що під час судового засідання захисник подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) – штраф в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Раніше повідомлялося, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебували у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

Колишній чиновник просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском.

Читайте також:

Теги: штраф Volvo влада вирок злочинець злочин журналіст правосуддя феміда суддя Бровари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злодії зухвало пограбували магазин у Парижі
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
30 грудня, 2024, 02:29
Економічні показники Китаю не найкращі
Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg
10 сiчня, 11:56
Суд поклав на чиновника низку відповідних процесуальних обов'язків
Суд обрав запобіжний захід для очільника Держмитслужби
10 сiчня, 18:35
Манхеттенський суддя Хуан М. Мерчан міг засудити 78-річного республіканця до чотирьох років позбавлення волі
Справа Стормі Деніелс. Суд виніс вирок Трампу у справі про приховування грошей
10 сiчня, 17:34
В інтернаті, який обстріляла РФ, перебуває понад 70 людей і наразі вирішують, куди їх перевезти
РФ завдала удару по інтернату у Суджі на Курщині, де ховалися цивільні росіяни
12 сiчня, 15:33
Портников наголосив, що в Україні стає все активнішою агентура Росії
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»
16 сiчня, 17:00
У березні 2025 року Анатолію Французу мало би виповнитись 71 рік
Помер Герой України Анатолій Француз
18 сiчня, 23:03
У Балтійському морі судно пошкодило кабель зв'язку
Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі
Вчора, 01:54
На Вінниччині суд виніс вирок злочинцям, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн
На Вінниччині суд виніс вирок злочинцям, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн
23 сiчня, 15:32

Новини

Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням
Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням
Колекцію авто президента-втікача Януковича знищено внаслідок атаки РФ (фото)
Колекцію авто президента-втікача Януковича знищено внаслідок атаки РФ (фото)
Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків
Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків
Згорів музей ретро-автомобілів та будинки. Наслідки атаки РФ по Київщині
Згорів музей ретро-автомобілів та будинки. Наслідки атаки РФ по Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
20K
Як заохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
15K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua