Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП із постраждалими. Мережа вибухнула обуренням

Броварський суд виніс вирок – штраф 31 432 грн за ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей

Мережу обурив вирок суду у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Як відомо, він скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок – штраф 31 432 грн і повернення власникові автомобіля марки Volvo, який до вироку суду зберігався на штрафмайданчику.

Так, журналіст, засновник благодійного фонду «Несемось!», військовослужбовець Петро Шуклінов на своїй сторінці у Facebook написав, що настав час обирати: або в тюрмі сидить «броварський алкаш та суддя, яка його відмазала», або Україні потрібна інша влада, яка може забезпечити правосуддя.

скриншот допису Петра Шуклінова

скриншот коментарів під дописом Шуклінова

скриншот коментарів під дописом Шуклінова

Його підтримав голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков. «Чиновника, який бухим збив на переході чотирьох людей, суд оштрафував на 34 тис. грн. Все. Вибачте, що знову в вас така стрічка. Але це просто це необхідно говорити, бо це про стан ключової інституції в країні», – написав він.

скриншот допису Михайла Жернакова

скриншот коментарів під дописом Жернакова

Шеф-редактор видання «Вежа» Андрій Качор написав, що за напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотні людей в центрі міста і яку влада брала «під особистий контроль», Майбоженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили.

«На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоровʼя чотирьох людей, включно з маленькою дитиною становить 34 тис. грн. Тобто по 200 «баксів» за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це, власне, і все покарання. Суддя Василенко категорично не вважає, що сісти за кермо з 2.31 алкоголю в крові, поїхати в центр міста і там з розгону задавити чотирьох людей, відправивши їх в реанімацію – це суспільно небезпечне діяння, за яке злочинець має бути ізольований від суспільства», – пише Качор.

скриншот допису Андрія Качори

скриншот коментарів під дописом Андрія Качора

скриншот коментарів під дописом Андрія Качора

скриншот коментарів під дописом Андрія Качора

Нагадаємо, суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку.

Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Зазначається, що прокурори наполягатимуть на скасуванні вироку у справі щодо ексголови Броварської РДА.

У відомстві поінформували, що під час судового засідання захисник подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) – штраф в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Раніше повідомлялося, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебували у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

Колишній чиновник просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском.