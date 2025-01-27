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«Дія» відновила популярну послугу для власників авто

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Дія» відновила популярну послугу для власників авто
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нові послуги для водіїв протягом року
фото з відкритих джерел

Для користування сервісом необхідно клікнути декілька разів у «Дії» і на зручний час запланувати розрахунок за авто

У застосунку «Дія» відновили можливість перереєструвати автівку після кібератаки РФ на державні реєстри. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Доклали всіх зусиль, щоб ви знову швидко перереєстровували авто. Змінюйте власника машини з «Дією», як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в «Дію», а пластиковий техпаспорт і нові номери заберете з пошти», – йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися послугою, необхідно клікнути на необхідні опції та запланувати розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця. Це унеможливить продаж автівки, яке в розшуку або викрадено. Якщо користувач бажає змінити номери, можна отримати фірмові із серією DI.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також додав, що протягом року в «Дії» зʼявиться «не один крутий сервіс для водіїв».

Нагадаємо, великі національні мережі АЗС з 15 січня підвищили ціни на всю лінійку пального. Такі дані наводить Консалтингова група «А-95».

Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли на 50 коп – до 59,49 грн та 38,49 грн/л відповідно. Дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню – до 57,99 грн/л.

До слова, найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині – 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ – 8 176 протоколів та Одещина – 7 073 протоколи. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, понад 65 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані зафіксувала торік Національна поліція України. Ще понад тисячу кримінальних проваджень за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння минулоріч відкрила Генеральна прокуратура України. Кожне 25 ДТП з постраждалими було скоєно п’яними водіями минулоріч. 

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Теги: прокуратура бензин Одещина машини автомобіль поліція

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