Спеціальні військові контракти для молоді до 25 років: нардеп розповів деталі

В Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком від 18 до 24 років

Військовий, який пройшов службу до 25-річного віку за контрактом, має право звільнитись через рік, проте може бути мобілізованим після набуття призовного віку. Про це народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко сказав в етері «Київ24».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком від 18 до 24 років. Він зазначив, що молодь, яка підпише спеціальний контракт отримає багато пільг. Зокрема і гарантовану демобілізацію після року служби.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

До слова, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними.