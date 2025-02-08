Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спеціальні військові контракти для молоді до 25 років: нардеп розповів деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спеціальні військові контракти для молоді до 25 років: нардеп розповів деталі
Молодь, яка підпише спеціальний контракт отримає багато пільг
фото з відкритих джерел

В Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком від 18 до 24 років

Військовий, який пройшов службу до 25-річного віку за контрактом, має право звільнитись через рік, проте може бути мобілізованим після набуття призовного віку. Про це народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко сказав в етері «Київ24».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком від 18 до 24 років. Він зазначив, що молодь, яка підпише спеціальний контракт отримає багато пільг. Зокрема і гарантовану демобілізацію після року служби.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

До слова, командування Сухопутних військ ЗСУ збирається розробити для військовослужбовців територіальних центрів комплектування правила поводження з військовозобов’язаними.

Читайте також:

Теги: правила молодь президент Володимир Зеленський військові депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світом керують найгірші. Що робити?
Світом керують найгірші. Що робити?
9 сiчня, 08:24
Президент України Володимир Зеленський на форумі у Давосі
«Я хочу поговорити з вами про майбутнє Європи». Виступ президента у Давосі
21 сiчня, 16:55
За словами Грицака, він не бачить, як зараз можна провести вибори
«Скоро вибори». Історик пояснив українцям, чому це ІПСО
12 сiчня, 16:24
Процедура оскарження висновку розпочинається з письмової подачі скарги
Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення
12 сiчня, 03:09
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий отримав генеральне звання у 39 років
Стали генералами до 40. Кадровий центр ЗСУ оприлюднив список наймолодших вищих офіцерів
14 сiчня, 10:09
Захисник, який приїхав у відпустку, освідчився коханій
У Вінниці військовий освідчився коханій на концерті Степана Гіги (фото)
15 сiчня, 07:35
Звіт ISW щодо війни в Україні 21 січня
Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW
22 сiчня, 05:32
Байден вирішив помилувати низку чиновників
Байден помилував екскомандувача армії США та низку посадовців перед інавгурацією Трампа
20 сiчня, 16:25
Генеральний прокурор заявив, що термін утримання Юн Сок Йоля під вартою має закінчитися приблизно 28 січня
Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою
25 сiчня, 04:15

Події в Україні

Стало відомо ім'я бійця, який сьогодні збив Су-25 з ПЗРК «Ігла» під Торецьком
Стало відомо ім'я бійця, який сьогодні збив Су-25 з ПЗРК «Ігла» під Торецьком
Спеціальні військові контракти для молоді до 25 років: нардеп розповів деталі
Спеціальні військові контракти для молоді до 25 років: нардеп розповів деталі
Росіяни із солдатами КНДР пішли в атаку на Курщині: штурм тривав понад 16 годин
Росіяни із солдатами КНДР пішли в атаку на Курщині: штурм тривав понад 16 годин
Командувач Сил безпілотних систем розкрив деталі про нову українську зброю
Командувач Сил безпілотних систем розкрив деталі про нову українську зброю
Краєвиди, від яких перехоплює подих. Прикордонники показали засніжені рубежі України
Краєвиди, від яких перехоплює подих. Прикордонники показали засніжені рубежі України
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
11K
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті
9431
«Євробачення-2025»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
3711
Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua