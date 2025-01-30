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Маска номіновано на Нобелівську премію миру

Ірина Бура
glavcom.ua
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Маска номіновано на Нобелівську премію миру
Клопотання про присудження Маску Нобелівської премії миру 2025 року було подано 29 січня
фото з відкритих джерел

Словенский депутат вважає, що мільярдер гідний премії миру

Мільярдера Ілона Маска висунунуто на Нобелівську премію миру за внесок у захист свободи слова та прав людини. Про це повідомив депутат Європарламенту від Словенії  Бранко Грімс, який і подав заявку на висунення кандидатури бізнесмена.

«Пропозиція про те, щоб Ілон Маск за свою постійну підтримку фундаментального права людини на свободу слова, а тим самим і миру, отримав Нобелівську премію миру за 2025 рік, була успішно подана сьогодні.  Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг із цим», – зазначив Грімс.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового «Департаменту з питань ефективності уряду», відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні. Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання. Після промови Маск танцював та кричав від радощів, сказавши, що «це відчуття перемоги».

Раніше ми писали, що мільярдер Ілон Маск вирішив перенаправити увагу від проблем в Сполучених Штатах до того, що відбувається у Європі. Так, спершу він зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики – мільярдер підтримав ультраправих і через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном». Тепер Маск розгорнув у соціальній мережі Х (Twitter), яка йому й належить, атаку на уряд Великої Британії. Для теми своїх твітів він навіть створив окремий термін Rape of Britain – «Наруга над Британією». 

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою на адресу Ілона Маска через підтримку американським мільярдером правих партій в Європейському Союзі.

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Теги: США депутат Дональд Трамп Нобелівська премія права людини Ілон Маск президент

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