Маска номіновано на Нобелівську премію миру

Словенский депутат вважає, що мільярдер гідний премії миру

Мільярдера Ілона Маска висунунуто на Нобелівську премію миру за внесок у захист свободи слова та прав людини. Про це повідомив депутат Європарламенту від Словенії Бранко Грімс, який і подав заявку на висунення кандидатури бізнесмена.

«Пропозиція про те, щоб Ілон Маск за свою постійну підтримку фундаментального права людини на свободу слова, а тим самим і миру, отримав Нобелівську премію миру за 2025 рік, була успішно подана сьогодні. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг із цим», – зазначив Грімс.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового «Департаменту з питань ефективності уряду», відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні. Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання. Після промови Маск танцював та кричав від радощів, сказавши, що «це відчуття перемоги».

Раніше ми писали, що мільярдер Ілон Маск вирішив перенаправити увагу від проблем в Сполучених Штатах до того, що відбувається у Європі. Так, спершу він зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики – мільярдер підтримав ультраправих і через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном». Тепер Маск розгорнув у соціальній мережі Х (Twitter), яка йому й належить, атаку на уряд Великої Британії. Для теми своїх твітів він навіть створив окремий термін Rape of Britain – «Наруга над Британією».

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою на адресу Ілона Маска через підтримку американським мільярдером правих партій в Європейському Союзі.