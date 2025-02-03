У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод

Про загоряння і постраждалих інформації поки що немає

У ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко та російські Telegram-канали.

Попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить «Лукойлу». Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

Зазначається, що жителі Волгограда нарахували щонайменше 50 вибухів під час роботи ППО. Станом на другу годину ночі атака безпілотників ще триває. За попередніми даними, нібито збито 7 або 8 БпЛА. Майже всі збиті в районі місцевого НПЗ, що належить «Лукойлу».

«Люди кажуть, що безпілотники ЗСУ летять на надмірно низькій висоті – приблизно за 300 метрів над дахами будинків. Атака почалася близько дванадцятої години ночі. Просто зараз кілька бригад швидкої допомоги їдуть у селище Кірова. У Красноармійському та Радянському районах міста, як і раніше, немає світла», – пишуть російські пабліки.

Про загоряння і постраждалих інформації поки що немає.

Канал Exilenova+ підтвердив, що приліт відбувся по НПЗ у Волгограді.

На подію відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.

«Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців», – додав він.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.

А у ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік.