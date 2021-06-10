У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)

На вулицях Києва помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4, який коштує близько 200 тисяч доларів

В Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4. В Україні цю марку автомобілів знають лише поціновувачі. Ціна такого автомобіля – близько 200 тисяч доларів

Максимальна швидкість Wiesmann GT MF4 – майже 300 кілометрів на годину. А до «сотні» він розганяється за 4,6 секунди. У нього шестиступінчаста автоматична коробка передач і задній привід.

Витрата бензину в міських умовах – 17,2 літра на 100 кілометрів.

Двигун – бензиновий V8 Twin-Turbo об'ємом 4,4 літри. Потужність – 407 кінських сил. Максимальний крутний момент – 600 Нм.