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    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)

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    Wiesmann GT MF4 - У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)
    Wiesmann GT MF4
    Фото: Instagram

    На вулицях Києва помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4, який коштує близько 200 тисяч доларів

    В Києві помітили рідкісний суперкар Wiesmann GT MF4. В Україні цю марку автомобілів знають лише поціновувачі. Ціна такого автомобіля – близько 200 тисяч доларів

    Максимальна швидкість Wiesmann GT MF4 – майже 300 кілометрів на годину. А до «сотні» він розганяється за 4,6 секунди. У нього шестиступінчаста автоматична коробка передач і задній привід.

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    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)
    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)
    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)
    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)
    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)

    Витрата бензину в міських умовах – 17,2 літра на 100 кілометрів.

    Двигун – бензиновий V8 Twin-Turbo об'ємом 4,4 літри. Потужність – 407 кінських сил. Максимальний крутний момент – 600 Нм.

    Теги: Київ авторинок
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    У Києві спіймали рідкісний суперкар (фото)