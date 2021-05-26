В Україні подорожчають вживані автомобілі

Експерти прогнозують зростання цін на автомобілі з пробігом із США

На українському ринку очікується серйозне зростання цін на вживані автомобілі. Якщо точніше, то подорожчають старі автомобілі з Америки і в тому числі - популярні «битки», пише автомобільне видання «Автопортал».

Всьому виною зростання в США попиту саме на вживані авто. За даними американського видання Motor1, попит стабільно зростає вже рік і тільки за останні три тижні підскочив відразу на 5%.

Як повідомляють аналітики Cox Automotive, у порівнянні з квітнем 2020 року старі авто в США подорожчали в середньому на 30%. Зараз їх ціни найвищі за останні 20 років.

Причин такого стрімкого подорожчання кілька. По-перше, в карантин величезна кількість американців вирішили обзавестися хоча б якимось автомобілем, щоб не їздити в громадському транспорті. Тим більше, що держава виплатила 2,5 трильйона доларів субсидій.

По-друге, в 2021 році через дефіцит мікрочіпів багато автовиробників змушені призупиняти випуск машин. Попит на нові авто перевищує пропозицію і в цих умовах багато американців звернули увагу на ринок секонд-хенду.

Причому, купують не тільки авто в хорошому стані, але і популярні в Україні битки. Оскільки пандемія коронавируса найближчим часом навряд чи закінчиться і дефіцит мікрочіпів не буде заповнений, то ціни на старі авто з Америки будуть тільки рости.

Експерти також прогнозують подорожчання і нових автомобілів. Причина – зростання цін на компоненти та комплектуючі. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.