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    В Україні дебютував новий «люксовий» китайський кросовер

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    Chery Tiggo 7 Pro - В Україні дебютував новий «люксовий» китайський кросовер
    Chery Tiggo 7 Pro
    Фото з відкритих джерел

    Китайська Chery презентувала в Україні кросовер Chery Tiggo 7 Pro

    В Україні дебютував новий кросовер Chery – Tiggo 7 Pro. Китайці позиціонують його, як відносно недорогий автомобіль, якість оздоблення якого «наближена до преміального класу».

    Для автомобіля буде доступний один варіант мотору – турбований бензиновий двигун об’ємом 1,5 літри потужністю 147 кінських сил і крутним моментом 210 Нм. Двигун працює у парі з варіатором.

    Інтер'єр Tiggo 7 Pro виконаний з претензією на преміум. Він наповнений безліччю стильних декоративних елементів. Дизайн внутрішнього простору підкреслюється освітленням. Tiggo 7 Pro має сім кольорових тем, які можна налаштувати відповідно до настрою водія та стилю водіння.

    Класичну приладову панель замінив 7-дюймовий цифровий дисплей, на який виводиться ключова інформація – дані про швидкість, показники тахометра, витрати пального, температуру зовнішнього повітря, тиск і температуру в шинах та багато іншого.

    Мультимедійна система має 10,25-дюймовий екран.

    На центральній консолі, праворуч від ручки перемикача передач, знаходиться платформа для мобільного телефону з бездротовою зарядкою. Також тут є два порти USB та розетка на 12 вольт. Ще одна розетка знаходиться в багажнику.

    Chery Tiggo 7 Pro
    Chery Tiggo 7 Pro

    Сенсорна панель управління для двозонного клімат-контролю та підігріву сидінь розташована в нижній частині консолі.

    В Україні Chery Tiggo 7 Pro буде доступний у двох варіантах комплектації:

    • Luxury – від $20 400;
    • Premium – від $21 900.
    Chery Tiggo 7 Pro
    Chery Tiggo 7 Pro

    У комплектації Premium додатково встановлено бокові шторки безпеки, панорамну камеру 360°, панорамний дах та ще деяке обладнання. Крім того, більш дорога комплектація доступна у двокольоровому фарбуванні – білий або червоний автомобіль з чорним дахом.

    Теги: Chery
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