В Україні дебютував новий «люксовий» китайський кросовер

Китайська Chery презентувала в Україні кросовер Chery Tiggo 7 Pro

В Україні дебютував новий кросовер Chery – Tiggo 7 Pro. Китайці позиціонують його, як відносно недорогий автомобіль, якість оздоблення якого «наближена до преміального класу».

Для автомобіля буде доступний один варіант мотору – турбований бензиновий двигун об’ємом 1,5 літри потужністю 147 кінських сил і крутним моментом 210 Нм. Двигун працює у парі з варіатором.

Інтер'єр Tiggo 7 Pro виконаний з претензією на преміум. Він наповнений безліччю стильних декоративних елементів. Дизайн внутрішнього простору підкреслюється освітленням. Tiggo 7 Pro має сім кольорових тем, які можна налаштувати відповідно до настрою водія та стилю водіння.

Класичну приладову панель замінив 7-дюймовий цифровий дисплей, на який виводиться ключова інформація – дані про швидкість, показники тахометра, витрати пального, температуру зовнішнього повітря, тиск і температуру в шинах та багато іншого.

Мультимедійна система має 10,25-дюймовий екран.

На центральній консолі, праворуч від ручки перемикача передач, знаходиться платформа для мобільного телефону з бездротовою зарядкою. Також тут є два порти USB та розетка на 12 вольт. Ще одна розетка знаходиться в багажнику.

Chery Tiggo 7 Pro

Сенсорна панель управління для двозонного клімат-контролю та підігріву сидінь розташована в нижній частині консолі.

В Україні Chery Tiggo 7 Pro буде доступний у двох варіантах комплектації:

Luxury – від $20 400;

Premium – від $21 900.

Chery Tiggo 7 Pro

У комплектації Premium додатково встановлено бокові шторки безпеки, панорамну камеру 360°, панорамний дах та ще деяке обладнання. Крім того, більш дорога комплектація доступна у двокольоровому фарбуванні – білий або червоний автомобіль з чорним дахом.