Законопроєкти про «євробляхи». До чого готуватися власникам нерозмитнених автомобілів

В Україні найближчим часом можуть прийняти закон, який стосується нерозмитнених автомобілів

Комітет з податкової та митної політики Верховної Ради України 8 квітня обговорив та затвердив до другого читання законопроекти № 4643-д та № 4644-д, які стосуються розмитнення, так званих, «євроблях».

Кілька правок, на яких наполягали депутати, не були підтримані, однак у них є шанс бути прийнятими у сесійній залі. Законопроект винесуть на обговорення в парламент, як тільки нардепи зберуться на сесійне засідання.

Як повідомляє ресурс «Інститут досліджень авто ринку», проект закону має наступні особливості: