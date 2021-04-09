Законопроєкти про «євробляхи». До чого готуватися власникам нерозмитнених автомобілів
Вартість розмитнення «євроблях» залежатиме від віку авто та об’єму двигуна
В Україні найближчим часом можуть прийняти закон, який стосується нерозмитнених автомобілів
Комітет з податкової та митної політики Верховної Ради України 8 квітня обговорив та затвердив до другого читання законопроекти № 4643-д та № 4644-д, які стосуються розмитнення, так званих, «євроблях».
Кілька правок, на яких наполягали депутати, не були підтримані, однак у них є шанс бути прийнятими у сесійній залі. Законопроект винесуть на обговорення в парламент, як тільки нардепи зберуться на сесійне засідання.
Як повідомляє ресурс «Інститут досліджень авто ринку», проект закону має наступні особливості:
- Діятиме лише для вже ввезених «євро блях». Для тих, хто легально ввозить «свіже» авто з-за кордону в період дії закону, знижок не буде.
- Правила діятимуть лише 180 днів. Додаткових трьох місяців матимуть лише військові, що перебуватимуть в зоні бойових дій на Сході України протягом періоду дії Закону більше, ніж 90 днів. Після цього — великі штрафи для всіх.
- Пільгові умови поширюються лише на легкові авто та вантажні транспортні засоби загальною масою до 3,5 тон.
- Мінімальний екологічний стандарт – «Євро-2». Легкові автомобілі, що не відповідають цьому стандарту, розмитнити неможливо. Щодо вантажних авто, то тут існує додаткове обмеження: закон про першу реєстрацію авто вимагає від них екологічний стандарт «Євро-5». Тобто на практиці можна буде розмитнити лише вантажні транспортні засоби від 2010 року випуску.
- Для «пільгового» розмитнення доведеться сплатити «добровільний внесок» у розмірі 8,5 тисячі гривень. Або ж за тих самих 8,5 тисячі можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.
- Вартість розмитнення залежатиме від віку авто та об’єму двигуна
- Формула залишилася незмінною. Чим старше авто, і чим більший об’єм двигуна – тим його розмитнення буде дорожчим. В середньому за розмитнення «євро бляхи» доведеться заплатити від 1 000 до 3 000 доларів.
- Початок дії нових правил розмитнення – через місяць після опублікування. За цей час власники «євроблях» зможуть підготувати необхідні документи: зняти авто з обліку за кордоном та пройти сертифікацію.