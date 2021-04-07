В Україні стрімко зросли продажі автомобілів

В березні в Україні продажі нових автомобілів зросли майже на 50%, вживаних – майже вдвічі

В Україні несподівано «прокинувся» попит на автомобілі, як нові, так і вживані. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

Так, за даними асоціації, в березні першу українську реєстрацію отримали майже 35 тисяч вживаних автомобілів. Це на 87% більше, ніж минулого року.

Також у перший місяць весни зросли і продажі нових авто. За даними все тієї ж асоціації, в березні дилерам вдалося продати приблизно 9 тисяч автомобілів. Це на 45% більше, ніж минулого року.

Найпопулярніші «вживані» марки

Найбільш популярною маркою серед розмитненого «секонд-хенду» залишається Volkswagen. За місяць 5,7 тисяч авто німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських.

На другому місці Ford. Протягом березня було зареєстровано 3,2 тисяч вживаних «фордів».

Третьою за популярністю стала Renault з результатом – 2,9 тисяч автівок.

Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали майже 2,8 тисячі автомобілістів.

Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 2,4 тисячі українських номерів.

Лідери ринку нових авто

Провідну позицію серед нових авто зберігає Renault. У березні нові автомобілі французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових «Рено» збільшилися на 3%.

На другому місці Toyota – 1171 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій березневий результат Тойота покращила на 77%.

Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 646 покупців, що на 12% більше, ніж торік.

Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 рази більше відносно березня 2020 року.

Завершує п’ятірку лідерів місяця з більш ніж чотирикратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 525 машин.