  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україні призупинено реєстрацію автомобілів. Названо причину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Головний сервісний центр МВС / Фото: МВС - В Україні призупинено реєстрацію автомобілів. Названо причину
    Головний сервісний центр МВС / Фото: МВС

    Сервісні центри МВС тимчасово не вдають водійські посвідчення та не реєструють автомобілі

    Сервісні центри МВС зупиняють надання адміністративних послуг з реєстрації автомобілів і видачу водійських посвідчень через нестачу бланків для друку посвідчень водія та свідотств про реєстрацію транспортних засобів.

    У користувачів просять вибачення за незручності і пропонують стежити за інформацією про роботу регіональних сервісних центрів МВС на відповідних сайтах.

    «У зв’язку із затримкою у постачанні бланкової продукції від ДП «Поліграфічний комбінат "Україна"» можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія», - сказано в оголошенні на сайті Головного сервісного центру МВС.

    Оголошення з сайту Головного сервісного центру МВС
    Оголошення з сайту Головного сервісного центру МВС

    «За інформацією від начальника ГСЦ державне підприємство «Поліграфічний комбінат “Україна”» безпідставно припинило виконувати умови договору і поставляти в сервісні центри бланкову продукцію. Керівництво Поліграфічного комбінату пояснювати ситуацію відмовляється. Готую ряд депутатських звернень і кілька візитів до тих, хто має безпосереднє відношення до цих процесів», - повідомив на своїй сторінці у соцмережі нардеп Олександр Куницький.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: МВС Олександр Куницький авторинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні призупинено реєстрацію автомобілів. Названо причину