Kia Sportage 2022: з’явилася перша інформація про характеристики новинки

В мережі оприлюднили першу інформацію про характеристики Kia Sportage нового покоління

На початку червня Kia представила нове покоління кросовера Sportage. Однак характеристики новинки компанія притримала для наступного релізу. Втім, цю інформацію злили в мережу раніше запланованого часу.

Як повідомляє канал Dodo Tube, кросовер Kia Sportage нового покоління надійде у продаж в Кореї 20 липня. Новинка буде пропонуватись на вибір з:

1,6-літровим турбомотором потужністю 180 кінських сил;

гібридною силовою установкою потужністю 230 кінських сил.

Також у витоку даних згадується розмір цифрової приладової панелі та екрану мультимедійної системи – обидва дисплеї мають діагональ 12,3 дюйма. Для порівняння: більшість сучасних смартфонів мають діагональ від 6 до 7 дюймів.

На офіційних знімках нового Sportage можемо бачити абсолютно відмінний від попередника дизайн з гострими гранями та скульптурними формами.

У салоні – цифровий простір для водія, об’єднаний у суцільний довгий екран. Під ним розміщений блок управління клімат-контролем, а перемикання режимів роботи коробки передач винесено на обертову шайбу.

Виробник повідомляв, що у Sportage буде доступна позашляхова версія X-Line з усіма атрибутами справжніх позашляховиків.

Яким буде вибір силових агрегатів для України, поки що невідомо.

Ще одна новинка, яка вже скоро з’явиться у вітчизняних автосалонах, - це нове покоління позашляховика Toyota Land Cruiser Prado, який отримав індекс 300. Детально про цей автомобіль «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: 24 канал