В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
Toyota Land Cruiser 300 вже помітили на дорогах України на місцевих номерах
Нещодавно відбувся світовий дебют Toyota Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300. Автомобіль без перебільшення є найбільш очікуваним позашляховиком року. Тим більш, що всі інші легендарні всюдиходи – Mercedes G-Class, Jeep Wrangler, Land Rover Defender та Suzuki Jimny – за останні декілька років також отримали нові генерації.
А ось в Україні дебют нового Land Cruiser ще не відбувся. Але якимось дивом «трьохсотка» вже опинилася на українських дорогах з місцевими номерними знаками. Тобто, машину не тільки встигли привести в країну, а вже й поставили на облік.
Як таке може бути, незрозуміло. Український офіс Toyota поки що навіть ціни на новинку не оголосив. А декому вже вдалося її купити.
Світовий дебют Land Cruiser 300 відбувся 10 червня 2021 року. А вже у другій половині місяця новинку було помічено на автовозах в Україні. Хоча, треба відзначити, що в деяких країнах автомобіль з’явився ще раніше. Наприклад, позашляховик вже отримала поліція Еміратів.
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