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    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)

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    Toyota Land Cruiser 300 /&nbsp;Фото: @firstgearshow - В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    Toyota Land Cruiser 300 / Фото: @firstgearshow

    Toyota Land Cruiser 300 вже помітили на дорогах України на місцевих номерах

    Нещодавно відбувся світовий дебют Toyota Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300. Автомобіль без перебільшення є найбільш очікуваним позашляховиком року. Тим більш, що всі інші легендарні всюдиходи – Mercedes G-Class, Jeep Wrangler, Land Rover Defender та Suzuki Jimny – за останні декілька років також отримали нові генерації.

    А ось в Україні дебют нового Land Cruiser ще не відбувся. Але якимось дивом «трьохсотка» вже опинилася на українських дорогах з місцевими номерними знаками. Тобто, машину не тільки встигли привести в країну, а вже й поставили на облік.

    Як таке може бути, незрозуміло. Український офіс Toyota поки що навіть ціни на новинку не оголосив. А декому вже вдалося її купити.

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    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)
    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)

    Світовий дебют Land Cruiser 300 відбувся 10 червня 2021 року. А вже у другій половині місяця новинку було помічено на автовозах в Україні. Хоча, треба відзначити, що в деяких країнах автомобіль з’явився ще раніше. Наприклад, позашляховик вже отримала поліція Еміратів.

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    Теги: Toyota Land Cruiser
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    В Україні засвітився найбільш очікуваний позашляховик року (фото)