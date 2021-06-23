В Україні помітили новий позашляховик Toyota. Що відомо про новинку

Перші Toyota Land Cruiser нового покоління вже приїхали в Україну. Це найдорожчий автомобіль в лінійці марки

В Україні помітили перші Toyota Land Cruiser нового покоління, які отримали індекс 300. Це найкрутіший та найдорожчий позашляховик в лінійці марки. Українські ціни на новинку ще не оголошено. Але, за попередніми даними, коштуватиме вона дорожче ніж «двохсотка», за яку зараз українські дилери просять, щонайменше, 1,85 мільйона гривень.

Світовий дебют Land Cruiser 300 відбувся 10 червня 2021 року. А вже у другій половині місяця новинку було помічено на автовозах в Україні. Хоча, треба відзначити, що в деяких країнах автомобіль з’явився ще раніше. Наприклад, позашляховик вже отримала поліція Еміратів.

Одна з головних фішок нового Land Cruiser полягає в тому, що з появою 300-ки японці вирішили змінити позиціонування моделі. Тепер Land Cruiser створений не тільки для того, щоб пробиратися через бруд, глухомань, морок і бездоріжжя. Він став «цивілізованіше», більш відповідним автомобілем для міських умов.

Але прихильникам справжніх позашляховиків не варто засмучуватися. Land Cruiser 300 – це, як і раніше, рамний позашляховик. В основі моделі лежить платформа GA-F, конструкція якої дозволила знизити центр ваги і поліпшити розподіл ваги по осях (53:47 на користь передньої осі).

Детально про новий Land Cruiser «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.