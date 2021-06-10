Toyota Land Cruiser 300: характеристики, фото, огляд

Відбувся дебют легендарного позашляховика Toyota Land Cruiser нового покоління, який отримав індекс 300

Toyota нарешті представила Land Cruiser нового покоління з індексом 300. І це дійсно повністю новий автомобіль - від шасі, кузова і силових установок до інтер'єру і кнопочок.

Тепер у автомобіля буде «позашляхова» і «міська» версії. Також у новинки з'явилося більше електроніки і всі сучасні системи безпеки.

Особливості Land Cruiser 300

Одна з головних новин в тому, що з появою 300-ки японці вирішили змінити позиціонування моделі. Тепер Land Cruiser створений не тільки для того, щоб пробиратися через бруд, глухомань, морок і бездоріжжя. Він став «цивілізованіше», більш відповідним автомобілем для міських умов.

Але прихильникам справжніх позашляховиків не варто засмучуватися. Land Cruiser 300 – це, як і раніше, рамний позашляховик. В основі моделі лежить платформа GA-F, конструкція якої дозволила знизити центр ваги і поліпшити розподіл ваги по осях (53:47 на користь передньої осі).

Важить LC 300 на 200 кілограмів менше. При цьому габаритні розміри і колісна база машини залишилися точно такими ж, як і у попередника.

Жорсткість кузова і рами збільшилися на 20%. Поздовжні несучі елементи і поперечки рами виконані з суцільнометалевих елементів високоміцної сталі, з'єднаних лазерним зварюванням. Стійки і пороги теж сталеві, але передні крила, капот, дах і всі двері тепер виготовлені з алюмінію.

Toyota Land Cruiser 300

Двері багажника позбулася відкидною стулки. Тепер це монолітний елемент оснащений електроприводом і навіть безконтактним датчком відкривання.

Підвіска теж зазнала змін: збільшений хід передніх амортизаторів, змінено положення задніх, з'явилася система E-KDSS нового покоління - активні стабілізатори поперечної стійкості, які електроніка може налаштовувати незалежно один від одного. Вона допомагає зменшити крен на асфальті і збільшити артикуляцію коліс на бездоріжжі.

Для рульового управління, як і раніше використовується гідропідсилювач, але з додатковим електромотором на колонці. Він повинен полегшити керування в міських умовах і буде використовуватися для роботи електронних асистентів.

Land Cruiser 300

Дорожній просвіт – 230 міліметрів, а кути в'їзду і з'їзду досягають 32 і 26,5 градуса відповідно.

Повний привід – постійний з трьома примусовими жорсткими блокуваннями, адаптивною підвіскою. Систему Multi-Terrain Select модернізовано – з’явилися нові режими Auto і «Глибокий сніг» і Crawl Control – «повзучого» круїз-контролю для бездоріжжя. Також з’явилася можливість розглянути простір під днищем і навколо автомобіля в 3D.

Toyota Land Cruiser 300 доступний в трьох модифікаціях:

«міський» – з 20-дюймовими колесами, з більш стильними бамперами;

«позашляховий» – з 18-дюймовими колесами, «позашляховими» шинами і більш захищеним обвісом.

Також пізніше з’явиться умовно спортивна версія GR Sport.

Мотори Toyota Land Cruiser 300

Ленд Крузер 300

Спочатку Land Cruiser 300 буде пропонуватися з новим бензиновим турбодвигуном V6 об'ємом 3,5 літра. Він видає 415 кінських сил і 650 Нм крутного моменту.

Бензиновий мотор дозволяє набирати «сотню» за 6,7 секунди.

Пізніше з’явиться 309-сильний бензиновий агрегат, а також два шестициліндрові дизелі потужністю 249 і 299 кінських сил.

Всі мотори працюють в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Інтер’єр та оснащення

Інтер'єр Toyota Land Cruiser 300

Інтер'єр теж повністю новий. З'явився 10,5-дюймовий проекційний дисплей і система активного придушення звуку двигуна вкупі з поліпшеною шумоізоляцією.

В оснащення входять:

камери панорамного огляду (задня камера тепер з омивачем);

вентиляція та обігрів переднього і другого ряду сидінь;

бездротова зарядка для смартфона;

адаптивний круїз-контроль з утриманням в смузі руху;

чотирьохзонний клімат-контроль;

аудіокомплекс JBL з 14 динаміками.

Повністю цифровий приладової панелі для нового Land Cruiser не передбачено. Позашляховик отримав аналогові шкали, але з 7-дюймовим дисплеєм бортового комп’ютера по центру.

Оснащення Land Cruiser 300

Одна з головних фішок – можливість запуску двигуна за відбитком пальця. Можна внести відбитки чотирьох водіїв: разом з цим електроніка збереже для кожного з них положення сидіння, керма, налаштування клімат-контролю, дзеркал, проекційного дисплея і мультимедійної системи.

У базовому оснащенні Land Cruiser 300 отримав мультимедійний комплекс з 8-дюймовим екраном. На більш дорогих версіях екран на 12,3-дюймови. Система оснащується більш потужним порівняно з попередником «залізом», має нову оболонку, підтримку Apple CarPlay і Android Auto.

На центральному тунелі – один «класичний» USB-порт. Всі інші роз'єми в салоні - формату USB-C.

У багажнику залишилася 230-вольтова розетка. На деяких ринках для Land Cruiser 300 доступна ще і мультимедійна система для задніх пасажирів з окремими екранами.

Позашляховик вже в базовій комплектації оснащується світлодіодними фарами, але в дорогих модифікаціях Land Cruiser отримав адаптивну оптику, здатну «вирізати» зустрічні автомобілі з світлового пучка, щоб не засліплювати водіїв.

У перший рік продажів Toyota Land Cruiser 300 буде пропонуватися тільки в п’ятимісній версії. Потім з'являться позашляховики з третім рядом сидінь, який тепер буде складатися в рівну підлогу в багажнику.

У семимісних машин як і раніше залишиться повнорозмірна запаска, яка все ще ховається під бампером.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»