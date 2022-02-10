«Пекло» для водіїв: українське місто визнано одним з найгірших у світі через затори

Названо світові мегаполіси з найгіршим трафіком у світі. До рейтингу потрапило й українське місто

Нідерландська TomTom – фірма, що займається розробкою навігації – оприлюднила рейтинг міст, в яких найгірша ситуація з заторами. Ця компанія в основному випускає навігатори з власним програмним забезпеченням та картами. Також є постачальником програмного забезпечення та карт для деяких інших виробників.

Отже, нідерландські експерти підрахували: за результатами 2021 року перші дві позиції у рейтингу найбільш закоркованих міст зайняли Стамбул та Москва.

Дані: TomTom

А ось на третьому місці опинилася Київ. Хоча ще у 2020-му він займав лише сьоме місце.

За розрахунками сервісу, середня затримка руху у столиці України у 2021 році склала 56%. Це на 5% більше, ніж було рік до того. Тобто, якщо оптимальний час подолання відстані – година, то з урахуванням заторів минулого року він складав, щонайменш, 1,5 години.

На думку спеціалістів з TomTom, в середньому мешканці столиці України проводять в заторах 128 годин на рік, тобто трохи більше п'яти днів.

Також до десятки міст з найгіршим трафіком у світі потрапила Одеса. Вона опинилася на шостому місці з таким само показником затримки руху, який у 2020-му май Київ, – 51%.