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    На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком

    Інформаційна система Invipo - На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком

    Інформаційна система Invipo

    фото: Facebook/Служба автомобільних доріг у Київській області

    Нова система – перша в Україні з таким функціоналом

    В «Укравтодорі» заявили про запуск роботи 19 інформаційних порталів та понад 130 камер, які допоможуть стежити за умовами руху на 17-кілометровій ділянці траси М-03. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області на своїй сторінці Facebook.

    Ця система – перша в Україні з таким функціоналом. Протягом місяця система працювала в тестовому режимі. На інформаційних табло вздовж траси в майбутньому будуть показуватися дозволена для руху швидкість, наявність пробок, температура і стан дорожнього покриття.

    Для контролю і моніторингу ділянки руху на трасі використана система Invipo. Вона дозволяє операторам контролювати та управляти дорожніми елементами з одного місця.

    Щодня по трасі Київ-Бориспіль проїжджає близько 85 тисяч авто. Капітальний ремонт 17-кілометрової ділянки дороги М-03 був проведений влітку 2021 року.

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    На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком
    На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком
    На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком
    фото: Facebook/Служба автомобільних доріг у Київській області

    Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.

    Теги: Київ дороги
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    На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком