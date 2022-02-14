На трасі «Київ-Бориспіль» з'явилася нова система управління трафіком

Нова система – перша в Україні з таким функціоналом

В «Укравтодорі» заявили про запуск роботи 19 інформаційних порталів та понад 130 камер, які допоможуть стежити за умовами руху на 17-кілометровій ділянці траси М-03. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області на своїй сторінці Facebook.

Ця система – перша в Україні з таким функціоналом. Протягом місяця система працювала в тестовому режимі. На інформаційних табло вздовж траси в майбутньому будуть показуватися дозволена для руху швидкість, наявність пробок, температура і стан дорожнього покриття.

Для контролю і моніторингу ділянки руху на трасі використана система Invipo. Вона дозволяє операторам контролювати та управляти дорожніми елементами з одного місця.

Щодня по трасі Київ-Бориспіль проїжджає близько 85 тисяч авто. Капітальний ремонт 17-кілометрової ділянки дороги М-03 був проведений влітку 2021 року.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.