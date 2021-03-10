В Україні зростають продажі російських автомобілів

Продажі російської «Лади» у 2021 році зросли більше ніж у два рази

Українці все частіше купують російські автомобілі. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром», яку проаналізував «Главком».

Якщо довіряти цифрам асоціації, виходить, що за два місяці 2021 року вітчизняний попит на автомобілі «Лада» зріс більш ніж у два рази. У січні-лютому минулого року «АвтоВАЗу» вдалося продати українцям всього 83 автомобіля. Цього року показник зріс до 194 машин.

Звісно, що у будь-якому разі попит на «Лади» в Україні лишається досить низьким. Але не будемо забувати, що ще уряд Володимира Гройсмана заборонив імпорт російського транспорту. Під цю заборону потрапили всі без виключення легковики.

Проте росіяни знайшли, як обійти українські санкції. «АвтоВАЗ» домовився з Запорізьким автозаводом про «викруткову» збірку в Україні з російських комплектуючих. Таке схема є цілком законною, адже комплектуючі під заборону не потрапили.

Renault Arkana

Про співпрацю ЗАЗу та «АвтоВАЗу» видання «Главком» повідомило першим ще наприкінці 2019 року. Детально про це ми розповідали у статті за цим посиланням.

Пізніше в Запоріжжі також почали збирати автомобілі Kia за тією їж схемою – комплектуючі поставляються з російських підприємств корейського автовиробника.

Також на ЗАЗі було локалізовано виробництво Renault Arkana – кросовера, який розроблявся російським представництвом французької компанії.

Нагадаємо, що з 2017 року «АвтоВАЗ» також входить до групи Renault-Nissan.