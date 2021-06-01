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    В Україні з’явиться новий великий позашляховик Toyota

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    Toyota Land Cruiser 300 - В Україні з’явиться новий великий позашляховик Toyota
    Toyota Land Cruiser 300
    Фото з відкритих джерел

    У червні дебютує нове покоління позашляховика Toyota Land Cruiser з індексом 300

    В червні відбудеться одна з найбільш очікуваних подій для багатьох українських автомобілістів – Toyota презентує абсолютно новий Land Cruiser, який отримає індекс 300. Зараз в Україні цей позашляховик продається у двох версіях: 200 та Prado.

    Світова прем’єра новинки відбудеться 9 червня 2021 року. Цю дату вже підтверджено офіційно. А до кінця року новинка вже може з’явитися й в Україні.

    Новий Land Cruiser переїде на одну платформу пікапом Toyota Tundra (в Україні офіційно не продається).

    З-під капоту приберуть застарілий мотор V8. Його місце займе 3,5-літровий бензиновий V6, що видає 415 кінських сил. Також буде доступний V6 на дизелі об'ємом 3,3 літра, потужність якого виросте на 41 кінську силу в порівнянні з актуальним агрегатом - до 309 «коней».

    Пару обом моторам складе 10-діапазонний «автомат».

    Toyota Land Cruiser 300
    Toyota Land Cruiser 300

    Зі зміною покоління Land Cruiser виріс у висоту на 35 міліметрів – майже до двох метрів. Дорожній просвіт залишився незмінним – 230 міліметрів.

    Обсяг паливного бака зменшився на 15 літрів, що можна пояснити відмовою від V8.

    В салоні з'являться 12,3-дюймовий екран мультимедійної системи, аудіосистема JBL з 14 динаміками і пара 11,6-дюймових екранів для пасажирів заднього ряду.

    Крім цього, в оснащення нового Land Cruiser включили:

    • проекційний дисплей;
    • 4-зонний клімат-контроль;
    • камеру під днищем.
    Теги: Toyota Land Cruiser
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    В Україні з’явиться новий великий позашляховик Toyota