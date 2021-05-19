Відомий інвестиційний «провидець» поставив на знецінення Tesla

Американський інвестор, що передбачив кризу 2008 року, зробив велику ставку на падіння акцій Tesla

Майкл Бьюррі – американський інвестор, що передбачив кризу 2008 року та став прототипом одного з героїв фільму «Гра на пониження» – розкрив коротку позицію проти компанії Tesla Ілона Маска на суму понад пів мільярда доларів, повідомляє видання CNBC.

Scion Asset Management – хедж-фонд, що належить Бьюррі, – станом на 31 березня мав опціон на продаж понад 800 тисяч акцій Tesla, вартість яких на той момент становила 534 мільйонів доларів. Про це йдеться у документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж. Такі інструменти інвестори використовують, щоб заробити в разі падіння вартості акцій.

Це не перша ставка Бьюррі проти Tesla. У грудні інвестор повідомив в Twitter, що його фонд ставить на пониження акцій автовиробника (пізніше Бьюррі видалив твіт). Він також рекомендував Ілону Маску випустити на ринок більше акцій для залучення капіталу, поки їх ціна знаходиться на «абсурдному» рівні.

На початку року Бьюррі порівняв акції Tesla з «бульбашкою» на ринку іпотечного кредитування США в 2008 році, який сам і передбачив. Тоді ринкова капіталізація компанії зросла на 60 мільярдів доларів, що еквівалентно вартості General Motors, «двох Hershey's» або «трьох Etsy», перерахував Бьюррі в своєму твіті, пізніше віддаленому.

«Насолоджуйтесь, поки можете», - порадив він тим, хто продовжує вкладатися в папери автовиробника.

Акції Tesla в 2020 році подорожчали більш ніж на 700%. Історичного рекорду їх вартість досягла 26 січня - тоді акції подорожчали до майже 884 доларів за папір. Але на закритті торгів 17 травня ціна акцій Tesla була на 35% нижче пікової вартості.

Майкл Бьюррі відомий як людина, що зуміла передбачити кризу 2008 року і заробити на цьому. У 2007 році він зрозумів, що американський ринок іпотечних кредитів скоро лопне, і став скуповувати кредитно-дефолтні свопи - папери, які забезпечували йому виплати в разі, якщо американські позичальники не зможуть гасити іпотеку.

У підсумку за кризовий 2008 рік хедж-фонд Бьюррі істотно наростив керовані активи. На основі цієї історії журналіст Майкл Льюїс написав книгу, а режисер Адам Маккей зняв фільм «Гра на пониження», роль Бьюррі в якому зіграв актор Крістіан Бейл.