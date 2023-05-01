Нові правила для перереєстрації авто: що змінилося під час війни

До запровадження нових правил громадянам доводилося відвідувати сервісний центр МВС

В Україні нещодавно змінилися правила перереєстрації автомобілів.

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За словами начальника Головного сервісного центру МВС, Експертна служба МВС відокремила цю процедуру від процесу реєстрації в сервісному центрі.

До запровадження нових правил громадянам доводилося відвідувати сервісний центр МВС, Експертну службу МВС, а потім знову повертатися до сервісного центру МВС.

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За оновленими правилами продавець спочатку звертається до Експертної служби МВС, а потім продавець і покупець або їхні представники разом звертаються до сервісного центру МВС.

«Відтепер можна проводити експертизу в одному місті, а реєструвати автомобіль в іншому. Ця нова процедура спрямована на перевірку автентичності ідентифікаційних номерів автомобіля та реєстраційних документів.

Для оформлення договору купівлі-продажу сторонам необхідно відвідати сервісний центр МВС. Після завершення перереєстрації з продавця на покупця транспортного засобу новий власник може отримати нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля на своє ім’я, а також нові номерні знаки в той же день», – зазначив Рудик.

Однак, деякі випадки звільняються від проходження техогляду, зокрема, реєстрація нового автомобіля, зміна персональних даних власника та інші подібні ситуації.

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Нагадаємо, нещодавно уряд заборонив замовляти і виготовляти автомобільні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з війною Росії в Україну. У Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили деталі заборони.