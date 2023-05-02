У «Дії» з'являться нові корисні послуги для водіїв

Уже з вересня можна буде придбати чи продати автомобіль онлайн

В Україні планують перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат через сервіс «Дія». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

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Уже в серпні номери для авто можна буде купити онлайн, а у вересні будуть доступні послуги купівлі-продажу транспортних засобів.

«З вересня спільно з Мінцифрою плануємо перевести весь процес купівлі-продажу авто у цифровий варіант – у «Дію». Для цього будуть потрібні лише продавець-покупець і два смартфони у них», – розповів Клименко.

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У МВС хочуть позбутися обов'язкової технічної експертизи під час продажу автомобілів. Це позбавить українців черг і унеможливить давання хабарів. Технічна експертиза автомобілів залишиться лише за першої реєстрації. Проте її можна буде виконати й за бажанням покупця.

Крім цього, з червня можна буде реєструвати транспортні засоби прямо в автосалоні. Більше не потрібно буде приїжджати до сервісного центру МВС.

Ще одним нововведенням стане скасування транзитних номерів для авто. Натомість водії зможуть купити постійні номери онлайн.

Нагадаємо, що Україна хоче врегулювати роботу Telegram. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що необхідно провести експертну оцінку того, у який спосіб відбуватиметься взаємодія між державою і соцмережею.