Головна Техно Авто
search button user button menu button

На кількох вантажних пунктах пропуску введуть електронну чергу: названа дата

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На кількох вантажних пунктах пропуску введуть електронну чергу: названа дата
Електронну чергу на кордоні введуть на 16 пунктах пропуску
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня

У травні на 16 західних пунктах пропуску України водії вантажівок зможуть скористатись електронною чергою. Із липня ця послуга буде доступною вже для автобусів, зі серпня – для легкових авто. Про це під час засідання уряду 2 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Переваги єЧерги для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків», – прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вказано, що реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня, до кінця місяця «єЧерга» працюватиме в тестовому режимі. Серед пунктів пропуску, у яких «єЧерга» працюватиме уже у травні, Шмигаль назвав Ягодин, Раву-Руську, Краківець, Шегині, Ужгород, Порубне, Тису (Чоп) – Захонь, Рені.

До слова, електронна черга – безкоштовний сервіс. Реєстрація здійснюватиметься заздалегідь в будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо на пункті пропуску.

Сповіщення про наближення черги надходять в електронний кабінет та у вигляді СМС та телефонних дзвінків. Зареєструватись водії зможуть за посиланням, а стежити за проходженням черги у відкритому режимі – на сайті системи.

Зазначимо, що з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вантажівки почали пропускати за електронною чергою завдяки сервісу «єЧерга».

Читайте також: Із Києва та Львова до Москви: що відомо про пасажирські перевезення в Росію
Теги: пункт пропуску кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ Клименко анонсував формування нових бригад «Гвардії наступу»
Вчора, 12:56
Обласні та районні ради фактично втратили повноваження під час воєнного стану
Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси
23 квiтня, 15:14
Глава держави ознайомився з облаштуванням державного кордону України на Волині
Зеленський відвідав кордон із Білоруссю (фото, відео)
19 квiтня, 15:18
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
18 квiтня, 14:22
Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Росією
Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Росією
18 квiтня, 13:44
Правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині
Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото)
18 квiтня, 12:41
Внаслідок боїв постраждали десятки цивільних, точна кількість поранених невідома
Боротьба за владу у Судані. Що відомо?
15 квiтня, 20:45
Польські фермери погрожують заблокувати пункт пропуску через кордон. Вони вимагають більше не ввозити українське зерно у Польщу
Скандал у Польщі. Як не допустити антиукраїнських настроїв і продовжити експорт
12 квiтня, 19:04
Білборд на кордоні з Білоруссю
Українці встановили екран на кордоні й показують білорусам промовисті кадри (відео)
6 квiтня, 10:26

Авто

На кількох вантажних пунктах пропуску введуть електронну чергу: названа дата
На кількох вантажних пунктах пропуску введуть електронну чергу: названа дата
У «Дії» з'являться нові корисні послуги для водіїв
У «Дії» з'являться нові корисні послуги для водіїв
Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд
Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд
Нові правила для перереєстрації авто: що змінилося під час війни
Нові правила для перереєстрації авто: що змінилося під час війни
Уряд заборонив літери Z і V на автономерах. Роз’яснення від МВС
Уряд заборонив літери Z і V на автономерах. Роз’яснення від МВС
Нардепи хочуть повернути нульове розмитнення авто: кого це торкнеться
Нардепи хочуть повернути нульове розмитнення авто: кого це торкнеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9769
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5617
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4852
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
4323
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
3100
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп
2459
«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту