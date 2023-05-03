На кількох вантажних пунктах пропуску введуть електронну чергу: названа дата

Реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня

У травні на 16 західних пунктах пропуску України водії вантажівок зможуть скористатись електронною чергою. Із липня ця послуга буде доступною вже для автобусів, зі серпня – для легкових авто. Про це під час засідання уряду 2 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Переваги єЧерги для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків», – прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вказано, що реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня, до кінця місяця «єЧерга» працюватиме в тестовому режимі. Серед пунктів пропуску, у яких «єЧерга» працюватиме уже у травні, Шмигаль назвав Ягодин, Раву-Руську, Краківець, Шегині, Ужгород, Порубне, Тису (Чоп) – Захонь, Рені.

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До слова, електронна черга – безкоштовний сервіс. Реєстрація здійснюватиметься заздалегідь в будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо на пункті пропуску.

Сповіщення про наближення черги надходять в електронний кабінет та у вигляді СМС та телефонних дзвінків. Зареєструватись водії зможуть за посиланням, а стежити за проходженням черги у відкритому режимі – на сайті системи.

Зазначимо, що з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вантажівки почали пропускати за електронною чергою завдяки сервісу «єЧерга».