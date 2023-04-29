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Уряд заборонив літери Z і V на автономерах. Роз’яснення від МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд заборонив літери Z і V на автономерах. Роз’яснення від МВС
Під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку російського вторгнення
фото ілюстративне

На українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії

Нещодавно уряд заборонив замовляти і виготовляти автомобільні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з війною Росії в Україну. У Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили деталі заборони.

Зазначається, що відтепер під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку російського вторгнення. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф».

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Підкреслюється, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

В МВС оприлюднили інфографіку щодо номерних знаків, згідно з якої, не можна розміщувати на номерних знаках написи типу «Кyzbac», «Zaпобеду», «Zапраvду», але дозволяються надписи типу «Vivtory», «Zorro», «Pizza».

Уряд заборонив літери Z і V на автономерах. Роз’яснення від МВС фото 1

Нагадаємо, 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої індивідуальний номерний знак транспортного засобу не може містити символіку вторгнення Росії в Україну.

Ще у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила символіку, яку використовують військові РФ у війні проти України.

Теги: уряд автомобіль МВС

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