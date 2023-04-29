Уряд заборонив літери Z і V на автономерах. Роз’яснення від МВС

Під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку російського вторгнення

На українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії

Нещодавно уряд заборонив замовляти і виготовляти автомобільні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з війною Росії в Україну. У Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили деталі заборони.

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Зазначається, що відтепер під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку російського вторгнення. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф».

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

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Підкреслюється, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

В МВС оприлюднили інфографіку щодо номерних знаків, згідно з якої, не можна розміщувати на номерних знаках написи типу «Кyzbac», «Zaпобеду», «Zапраvду», але дозволяються надписи типу «Vivtory», «Zorro», «Pizza».

Нагадаємо, 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої індивідуальний номерний знак транспортного засобу не може містити символіку вторгнення Росії в Україну.

Ще у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила символіку, яку використовують військові РФ у війні проти України.