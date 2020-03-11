Volvo готує нові кросовери



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Шведська компанія вирішила поповнити модельний ряд

Volvo планує розширити лінійку моделей за рахунок кросоверів. У шведів з’явиться купеподібний С40 і новий флагман ХС100. Про це повідомляє видання Automotive News з посиланням на дилерів Volvo.

Спочатку модельний ряд Volvo поповниться кросовером С40, який, як натякає індекс, буде являти собою купе-версію компактного кросовера ХС40. Він розрахований на молодих покупців і дебютує вже в другій половині 2021 року.

За словами дилерів, у автомобіля буде більш низький дах з вираженим нахилом, ліхтарі нового дизайну і решітка радіатора від електричного XC40 Recharge, адже новинка теж отримає електричну силову установку.

Друга новинка – розкішний флагманський кросовер ХС100. Повнорозмірний автомобіль побудують на платформі XC90, що дозволить Volvo заощадити на розробці і виробництві моделі.

Volvo XC90

ХС100 буде довше і ширше, ніж кросовер ХС90. Він отримає третій ряд сидінь і буде доступний як в трьох модифікаціях:

три ряди сидінь та сім місць;

два ряди сидінь та п’ять місць ( класичній тримісний задній диван);

два ряди сидінь та чотири місця (позаду – два окремих крісла).

Конкурентами майбутнього флагманського кросовера шведи вважають такі моделі, як Mercedes-Benz GLS і BMW X7. Прем'єра новинки очікується в другій половині 2023 року. Швидше за все, автомобіль отримає гібридну силову установку, але не виключена поява і електричної версії.