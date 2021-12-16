Вживані автомобілі стрімко дорожчають. Прогноз на наступний рік невтішний

У 2021 році середня вартість легковиків з пробігом зросла на 70%. Експерти прогнозують подальше зростання цін

В Україні шаленими темпами зростає ринок вживаних автомобілів. Не менш шалено зростають і ціни. Про це свідчить дослідження, яке оприлюднив сервіс онлайн-оголошень OLX.

За даними аналітиків сервісу, у 2021 році кількість оголошень про продаж вживаних автомобілів збільшилася утричі. А середня вартість старих легковиків зросла на 70%.

Експерти стверджують: вживані автомобілі дорожчатимуть і наступного року.

«Змінилася й середня вартість автомобілів з пробігом: якщо у 2020 р. вона складала $4,7 тис., то станом на кінець цього року – $8 тис. Якщо взяти до уваги завершення пільгового періоду для розмитнення автівок з Європи та подорожчання доставки з США, можна прогнозувати, що у 2022 р.оці ціна може відповідно збільшитися», – розказав керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина.

Найпопулярнішими по типу палива автівки залишаються:

бензинові – 163 тис. оголошень;

газ/бензин – 115 тис. оголошень;

дизельні – 92,4 тис. оголошень.

Електрокари та гібриди у порівнянні з авто на бензині пропонували у 50 разів менше: всього 3,4 тис. та 3,2 тис. пропозицій протягом року.

Беззаперечним лідером за кількістю пропозицій авто став Volkswaen: 36 тис. оголошень з середньою вартістю $7,9 тис.

Також найбільше пропонували:

Opel та Ford: по 23 тис. оголошень, за $4,4 тис. та $7,2 тис. відповідно;

Renault та Mercedes-Benz: по 18 тис. оголошень, за $6,2 тис. та $9,4 тис. відповідно;

BMW: 15 тис. оголошень, середня вартість $10,5 тисяч.

У порівнянні з 2020 роком лідерську позицію серед кількості оголошень втратила марка Daewoo: такі автівки стали пропонувати вдвічі менше, а обігнали її цьогоріч BMW та Renault.

Серед найдорожчих автівок з пробігом у 2021 році продавці пропонували:

Lamborghini за $1,3 млн;

Bentley $58 тис.;

Tesla $39,5 тис.

За даними дослідження Factum Group Ukraine з вересня 2020 по вересень 2021 р. середній бюджет на авто серед українців виріс на тисячу доларів – до $10,5 тис.

Переважна більшість українців обирає машину онлайні – 80%, а от автобазарами користуються вдвічі менше. В середньому на пошук та покупку автівки водії витрачають 2,4 місяця.

Для 76% покупців головним фактором лишається ціна, на другому місці – 71% – рік випуску, і замикає трійку – 64% – стан машини. Найменше українців турбує пробіг по Україні та колір транспортного засобу.

Модель авто хоч і не в трійці лідерів, однак з квітня по вересень 2021 цей параметр став важливішим для покупців на 19 відсоткових пунктів.

Серед продавців головними факторами для формування ціни є марка, модель та комплектація. Найпопулярнішими є електричні склопідіймачі, кондиціонери та парктроніки.

А ось пробіг значно менше впливає на середню вартість автівок.

Частіше за все в умовах стану машини продавці зазначали гаражне зберігання, не бита, не фарбована та перший власник.