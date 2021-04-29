Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро

На аукціон виставили електричний Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive за мільйон євро

Вживаний електромобіль Mercedes оцінили в мільйон євро. Мова йде про Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive 2013 року випуску, який виставили на аукціоні RM Sotheby's.

SLS AMG Electric Drive дебютував в 2012 році і став першим проектом компанії, покликаним продемонструвати можливості електричних суперкарів. Оцінили в 416 500 євро.

Німці планували побудувати близько сотні подібних електромобілів. Однак через низький попит випустили всього дев'ять.

В електричному SLS AMG місце бензинового двигуна зайняли чотири електромотори, сумарна віддача яких склала 750 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту.

У 2012 році SLS AMG Electric Drive став найшвидшим серійним електрокаром в світі. До «сотні» батарейна модель розганялася за 3,9 секунди при максимальній швидкості в 250 кілометрів на годину.

Виставлений на продаж екземпляр забарвлений у фірмовий колір Green Electic. Салон електричного суперкара виконаний з чорної шкіри з карбоновими вставками.

Продавець стверджує, що за вісім років експлуатації SLS AMG Electric Drive змінив двох власників, проїхавши всього 3800 кілометрів. Розлучитися з ексклюзивним суперкаром власник готовий за 1 050 000 євро.