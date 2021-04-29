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    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро

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    Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive - Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive
    Фото з відкритих джерел

    На аукціон виставили електричний Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive за мільйон євро

    Вживаний електромобіль Mercedes оцінили в мільйон євро. Мова йде про Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive 2013 року випуску, який виставили на аукціоні RM Sotheby's.

    SLS AMG Electric Drive дебютував в 2012 році і став першим проектом компанії, покликаним продемонструвати можливості електричних суперкарів. Оцінили в 416 500 євро.

    Німці планували побудувати близько сотні подібних електромобілів. Однак через низький попит випустили всього дев'ять.

    В електричному SLS AMG місце бензинового двигуна зайняли чотири електромотори, сумарна віддача яких склала 750 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту.

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    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро
    Вживаний електромобіль Mercedes продають за мільйон євро

    У 2012 році SLS AMG Electric Drive став найшвидшим серійним електрокаром в світі. До «сотні» батарейна модель розганялася за 3,9 секунди при максимальній швидкості в 250 кілометрів на годину.

    Виставлений на продаж екземпляр забарвлений у фірмовий колір Green Electic. Салон електричного суперкара виконаний з чорної шкіри з карбоновими вставками.

    Продавець стверджує, що за вісім років експлуатації SLS AMG Electric Drive змінив двох власників, проїхавши всього 3800 кілометрів. Розлучитися з ексклюзивним суперкаром власник готовий за 1 050 000 євро.

    Теги: Електромобілі Mercedes
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