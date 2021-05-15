Як обрати автомобільний компресор: поради експертів

На які параметри звернути увагу при виборі автомобільного компресора

Ручний насос для підкачування коліс давно став анахронізмом. Для сучасного автомобіліста нормою стали компресори, які можна використовувати не тільки з машиною, але і з численними аксесуарами. За умови, що ви правильно підібрали компресор. Таким пристроєм можна накачати човен, матрац, м'ячі, велосипедні шини тощо.

Отже якщо у вас є необхідність використовувати компресор з чимось крім автомобільних покришок, то це відразу треба тримати в умі при виборі пристрою.

Найважливіші параметри

У компресорів є два основних параметри:

максимальний тиск;

продуктивність.

У кожного автомобіля є свої рекомендовані значення тиску для шин на передній і задній осях. Зазвичай це не більше 2,5 атмосфери. При цьому навіть найпростіший компресор може качати до 5 атмосфер. Отже навряд чи ви знайдете модель, нездатну створити потрібний тиск.

Інша справа - позашляховики і вантажні автомобілі. Ось тут вже точно слід звернути увагу на кількість атмосфер.

З продуктивністю теж все просто. Чим вона вища, тим швидше буде накачані колесо.

Якщо візьмете модель з невисокою продуктивністю - нічого страшного, просто доведеться довше почекати. Для легкового автомобіля радимо брати компресори на 25-35 л/хв. Для вантажних - 40-55 л/хв.

На що ще звернути увагу

Другорядні параметри теж важливі. Наприклад, тип підключення. Компресори можна підключати або безпосередньо до акумулятора (кращий варіант для потужних пристроїв), або через прикурювач до мережі автомобіля (найбільш оптимальний варіант для більшості користувачів).

Крім того зустрічаються і компресори з вбудованим акумулятором;

Ще один параметр – наявність автоматичного вимкнення. Це зручна функція, яка буде вимикати компресор або при досягненні заданого тиску, або при перегріванні пристрою, або падінні напруги в бортовій мережі машини.

Довжина кабелю - вона повинна бути не менше 2,5 метрів, щоб ви гарантовано могли дотягнутися до найбільш далекого колеса свого автомобіля;

Довжина шланга - краще, щоб вона становила близько метра. Це дає можливість спокійно поставити компресор на землю або навіть в салон, а не тримати пристрій на руках.

Кріплення на ніпель - оптимальним варіантом буде металевий штуцер, який більш надійний, ніж пластикові варіанти.

Наявність манометра - без нього користуватися компресором набагато важче, тому зазвичай вони вбудовуються прямо в пристрій. Манометр з аналоговою шкалою точніше, але манометром з цифровим дисплеєм користуватися зручніше, хоча він не так точний і в морози може взагалі не працювати.

Наявність додаткових можливостей. Все залежить від того, чи потрібен вам компресор для чогось, крім накачування автомобільних коліс. І, якщо так, то зверніть увагу на наявність в комплекті перехідників, вбудованого ліхтаря, можливості відкачування повітря і т.п.

Обираючи компресор, можна орієнтуватися або на поради знайомих, які можуть підказати конкретні моделі або виробника, або на відгуки людей на торгових майданчиках, де є можливість порівняти кілька пристроїв і вибрати оптимальний для вас за ціною.