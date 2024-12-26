Злиття Nissan та Honda: колишній директор Nissan назвав головні ризики

Карлос Гон назвав безглуздим можливе злиття Honda та Nissan

Колишній генеральний директор Nissan Карлос Гон поставив під сумнів успішність злиття Honda і Nissan, про що він заявив на онлайн пресконференції з Лівану. За словами експерта, всі подібні плани «не мають сенсу».

Колишній керівник альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, що ховається від японських правоохоронців, Карлос Гон розкритикував майбутнє об'єднання компаній Honda і Nissan. Колишній топ-менеджер заявив, що це вимушений захід, до якого японських автовиробників підштовхує місцева влада, зокрема міністерство економіки, торгівлі та промисловості.

За версією Гона, потенційне об'єднання Honda і Nissan – це «відчайдушний крок», який не має практичного значення, оскільки компанії працюють на тих самих ринках, пропонуючи схожі моделі. На його думку, між брендами не може виникнути синергії, яка дала б позитивний економічний ефект.

На думку Гона, при злитті необхідна взаємодоповнюваність, проте між Honda та Nissan її немає і не було. «Якщо це злиття відбудеться… особисто я не думаю, що воно буде успішним», – додав він, виступаючи онлайн.

Карлос Гон вважає, що влада Японії фактично змушує Honda поглинути Nissan заради збереження популярного бренду, причому самій Хонді це теж не надто подобається.

До слова, Гон утік з Японії в грудні 2019 року, очікуючи суду за звинуваченнями у заниженні доходів, зловживанні довірою та розкраданні коштів компанії.

Нагадаємо, Honda Motor та Nissan Motor підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу.Директори компаній 23 грудня офіційно схвалили початок переговорів про злиття. Остаточну угоду, як очікується, буде досягнуто у червні 2025 року. Загальні збори акціонерів автовиробників щодо схвалення злиття мають відбутися у квітні 2026 року.