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    Японці анонсували бюджетний електромобіль. Що відомо про новинку

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    Toyota&nbsp;BZ Small Crossover - Японці анонсували бюджетний електромобіль. Що відомо про новинку
    Toyota BZ Small Crossover
    фото з відкритих джерел

    У лінійці японської Toyota з’явиться маленький бюджетний електричний кросовер

    Японська Toyota обіцяє робити недорогі електромобілі. Першою моделлю в рамках цієї стратегії стане маленький кросовер, який так і називатиметься BZ Small Crossover. Вочевидь, BZ розшифровується як Below Zero, тобто «нижче нуля», що натякає на нульові викиди.

    Генеральний директор Toyota Акіо Тойода під час презентації заявив, що BZ Small Crossover створено з урахуванням особливостей Європи та Японії.

    Він також пообіцяв, що майбутній електричний компактний позашляховик буде найбільш енергетично ефективним у сегменті, споживаючи всього 12,5 кіловат-годин на 100 км. Для порівняння: найпотужніша Tesla Model S споживає близько 17 кіловат-годин на 100 км.

    Ідея компанії полягає у тому, щоб збільшувати не ємність батареї, а саме ефективність використання енергії, адже великий акумулятор робить електрокар дорогим. Тоді як Toyota вважає, що лише низька ціна може зробити електромобілі доступними.

    Toyota BZ Small Crossover
    Toyota BZ Small Crossover

    BZ Small Crossover запозичує деякі деталі у bZ4X – електричного кросовера Toyota, який дебютував нещодавно і став першим серійним електромобілем компанії.

    Головними конкурентами новинки називаються Peugeot e-2008 і Opel Mokka-e. Останній нещодавно дебютував в Україні.

    За попередньою інформацією, BZ Small Crossover побудовано на новій платформі, яку Toyota розробила спеціально для недорогих електромобілів. Поки що технічні подробиці та терміни запуску в серію не розкриваються, але, судячи з усього, дебют не забариться.

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    Теги: Електромобілі кросовери Toyota
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    Японці анонсували бюджетний електромобіль. Що відомо про новинку