Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X

Стало відомо, скільки коштуватиме кросовер Toyota bZ4X – перший серійний електромобіль

Toyota розкрила вартість кросовера bZ4X – першого серійного електромобіля марки. Поки що озвучені ціни тільки для Великобританії. Там модель оцінили в 42 тис. фунтів. Це приблизно 1,5 млн грн. За такі гроші можна купити два бензинових кросовери RAV4, який є найпопулярнішим автомобілем Toyota в Україні.

Toyota bZ4X дебютувала у жовтні 2021 року. Вона стала першою моделлю, побудованою на новій платформі, яку в компанії розробляли спеціально для електромобілів.

У конструкції моделі інженери застосували інноваційні рішення, що дозволяють покращити аеродинаміку. Так, передній бампер отримав незвичайний дизайн із бічними прорізами, а задній дифузор і нижню радіаторну решітку фахівці забезпечили заслінкою, яка регулює напрямок потоку повітря, що охолоджує батарею і знижує опір.

У топовій версії bZ4X замість керма запропонують штурвал. Щось подібне ми вже бачили на Tesla Model S Plaid, яка також дебютувала цього року.

У презентаційному відео Toyota стверджує, що штурвал сконструйовано таким чином, що не треба змінювати розташування рук під час складних маневрів – розвороту чи паркування. Але компанія поки що не показала, як реалізована ця технологія.

Крім того, в інтер'єрі виділяється піднята цифрова панель приладів, збільшена площа скління і масивний екран інформаційно-розважальної системи.

Силових установок – дві. Обидві мають батарею ємністю 71,4 кіловат-години. Єдина відмінність – кількість моторів.

Молодша установка має один мотор, який передає обертальний момент виключно на передні колеса. Його потужність – 204 кінські сили.

До «сотні» такий електрокар розганяється за 8,4 секунди. А його максимальна швидкість – 160 кілометрів на годину.

Старша версія має два мотори та привід на чотири колеса. Сумарна віддача силової установки – 217 кінських сил. До 100 кілометрів на годину топова версія розганяється за 7,7 секунд.

Без підзарядки кросовер зможе проїхати до 450 кілометрів за циклом WLTP. Це далеко не рекордний показник серед сучасних електромобілів. Наприклад, нещодавно в США запустили у виробництво електромобіль, який на одному заряді проїжджає вдвічі більше. Детально про новинку «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

За відсутності зарядної станції запитати батареї можна за допомогою сонячних батарей на даху, які працюють навіть при вимкненому запаленні.

Коли електромобіль з’явиться в Україні, невідомо. Але можна припустити, що це станеться вже наступного року. Адже Toyota останнім часом активно привчає українців до електрифікованих автомобілів – всі легкові моделі на нашому ринку мають гібридні силові установки.