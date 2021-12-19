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    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X

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    Перший електромобіль Toyota - кросовер bZ4X - Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Перший електромобіль Toyota - кросовер bZ4X
    фото з відкритих джерел

    Стало відомо, скільки коштуватиме кросовер Toyota bZ4X – перший серійний електромобіль

    Toyota розкрила вартість кросовера bZ4X – першого серійного електромобіля марки. Поки що озвучені ціни тільки для Великобританії. Там модель оцінили в 42 тис. фунтів. Це приблизно 1,5 млн грн. За такі гроші можна купити два бензинових кросовери RAV4, який є найпопулярнішим автомобілем Toyota в Україні.

    Toyota bZ4X дебютувала у жовтні 2021 року. Вона стала першою моделлю, побудованою на новій платформі, яку в компанії розробляли спеціально для електромобілів.

    У конструкції моделі інженери застосували інноваційні рішення, що дозволяють покращити аеродинаміку. Так, передній бампер отримав незвичайний дизайн із бічними прорізами, а задній дифузор і нижню радіаторну решітку фахівці забезпечили заслінкою, яка регулює напрямок потоку повітря, що охолоджує батарею і знижує опір.

    У топовій версії bZ4X замість керма запропонують штурвал. Щось подібне ми вже бачили на Tesla Model S Plaid, яка також дебютувала цього року.

    У презентаційному відео Toyota стверджує, що штурвал сконструйовано таким чином, що не треба змінювати розташування рук під час складних маневрів – розвороту чи паркування. Але компанія поки що не показала, як реалізована ця технологія.

    Крім того, в інтер'єрі виділяється піднята цифрова панель приладів, збільшена площа скління і масивний екран інформаційно-розважальної системи.

    Силових установок – дві. Обидві мають батарею ємністю 71,4 кіловат-години. Єдина відмінність – кількість моторів.

    Молодша установка має один мотор, який передає обертальний момент виключно на передні колеса. Його потужність – 204 кінські сили.

    До «сотні» такий електрокар розганяється за 8,4 секунди. А його максимальна швидкість – 160 кілометрів на годину.

    Старша версія має два мотори та привід на чотири колеса. Сумарна віддача силової установки – 217 кінських сил. До 100 кілометрів на годину топова версія розганяється за 7,7 секунд.

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    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X
    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X

    Без підзарядки кросовер зможе проїхати до 450 кілометрів за циклом WLTP. Це далеко не рекордний показник серед сучасних електромобілів. Наприклад, нещодавно в США запустили у виробництво електромобіль, який на одному заряді проїжджає вдвічі більше. Детально про новинку «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    За відсутності зарядної станції запитати батареї можна за допомогою сонячних батарей на даху, які працюють навіть при вимкненому запаленні.

    Коли електромобіль з’явиться в Україні, невідомо. Але можна припустити, що це станеться вже наступного року. Адже Toyota останнім часом активно привчає українців до електрифікованих автомобілів – всі легкові моделі на нашому ринку мають гібридні силові установки.

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    Теги: Електромобілі кросовери Toyota
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    Оголошено ціни на перший електрокар Toyota – кросовер bZ4X