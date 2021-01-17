В Україні дебютує перший електричний кросовер Peugeot

У 2021 році в Україні почнуться продажі Peugeot e-2008

Цього року в Україні стартують продажі Peugeot e-2008 – першого електричного кросовера марки. Про це «Главкому» повідомили в місцевому представництві французької компанії.

Електромобіль оснащено мотором потужністю 136 кінських сил та батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів (за циклом WLTP).

Салон Peugeot e-2008

Звісно, такими показниками сьогодні важко когось вразити. Але у 2008-го є інші козирі в рукаві. Це його фірмовий дизайн салону. Місце водія нагадує кабіну гоночного автомобіля. А приладова панель не тільки цифрова, але ще й з 3D-ефектами – інформація відображається на різних рівнях: більш важливі дані візуально знаходиться ближче до водія.

Зарядити батарею на 80% можна приблизно за пів години. Але, зрозуміло, що для цього знадобиться потужна зарядка.

В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.