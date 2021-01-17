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    Авто

    В Україні дебютує перший електричний кросовер Peugeot

    • Віталій Єрмаков
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    Peugeot e-2008 - В Україні дебютує перший електричний кросовер Peugeot
    Peugeot e-2008

    У 2021 році в Україні почнуться продажі Peugeot e-2008

    Цього року в Україні стартують продажі Peugeot e-2008 – першого електричного кросовера марки. Про це «Главкому» повідомили в місцевому представництві французької компанії.

    Електромобіль оснащено мотором потужністю 136 кінських сил та батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів (за циклом WLTP).

    Салон Peugeot e-2008
    Салон Peugeot e-2008

    Звісно, такими показниками сьогодні важко когось вразити. Але у 2008-го є інші козирі в рукаві. Це його фірмовий дизайн салону. Місце водія нагадує кабіну гоночного автомобіля. А приладова панель не тільки цифрова, але ще й з 3D-ефектами – інформація відображається на різних рівнях: більш важливі дані візуально знаходиться ближче до водія.

    Зарядити батарею на 80% можна приблизно за пів години. Але, зрозуміло, що для цього знадобиться потужна зарядка.

    В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі
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